Australian Open 2025, il programma: orario sorteggio tabelloni, date, diretta tv

È tempo di tornare dove tutto è cominciato. La nuova stagione tennista riparte con il primo Slam dell'anno, che vede il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è chiamato a difendere il titolo conquistato in finale contro Daniil Medvedev, inaugurando un'era senza precedenti nella storia del tennis italiano. Il bilancio 2024 del campione azzurro riporta otto titoli Atp, tra cui lo Us Open, e un mondiale. A questi si aggiunge lo spodestamento di Novak Djokovic dalla vetta della classifica internazionale. Insomma, una serie di traguarti inediti raggiunti al termine di un cammino tortuoso che ha avuto inizio proprio a Melbourne. La rivalità con Carlos Alcaraz, i problemi fisici, il forfait alle Olimpiadi e infine il caso Clostebol. Questi alcuni dei momenti più intensi vissuti dall'altoatesino, che per imporsi agli occhi del mondo come il nuovo leader ha dovuto dare prova di quella forza mentale che è valsa un nuovo e glorioso capitolo della propria carriera. Con l'Happy Slam si azzerano ora numeri e statistiche, la nuova stagione sta per cominciare. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'Australian Open 2025.