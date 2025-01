Kyrgios fuori di testa, nuovo attacco a Sinner! Ma stavolta Jannik reagisce

Nick Kyrgios non smette di sorprendere. Almeno fuori dal campo, perché da quando ha ripreso in mano la racchetta non c'è stato praticamente nulla da aggiungere oltre l'eliminazione al primo turno dell'Atp 250 di Brisbane. La disciplina che sembra rientrare sempre più nelle corde dell'australiano è probabilmente il tiro al bersaglio, dove avrebbe l'esclusiva occasione di continuare a concentrare le proprie forze sulla carriera di Jannik Sinner. Perfino nella conferenza stampa che ha preceduto il ritorno in campo dopo circa un anno e mezzo, Kyrgios ha preso la palla al balzo per ricordare ancora una volta quanto sia fermamente convinto della colpevolezza del numero 1 al mondo nel caso Clostebol - probabilmente più della stessa Wada che in appello ha messo in discussione la "negligenza" dell'azzurro, già ripreso in sede di assoluzione dall'Itia - . E con l'Australian Open alle porte - l'Happy Slam avrà inizio il 12 gennaio con finale in programma il 26 - l'ex numero 13 al mondo (best ranking 2016) è tornato a puntare il suo bersaglio preferito, a sua volta impegnato a preparare la difesa del titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Daniil Medvedev. Questa volta però, Sinner ha scelto di rispondere.