Altro che carote, il segreto di Sinner è il succo di sottaceti: a cosa serve

MELBOURNE (Australia) - Jannik Sinner torna per il secondo anno consecutivo in finale agli Australian Open dopo il successo in semifinale contro Ben Shelton. L'azzurro ha vinto in tre set ma non senza problemi, come lo stesso Jannik ha ammesso nell'intervista post-partita, svelando di aver sofferto dei piccoli crampi tanto che nel terzo set ha richiesto l'ausilio del fisioterapista (massaggi alla coscia destra). Non a caso ieri la Sabalenka, durante l'intervista post partita, parlando proprio di Sinner aveva dichiarato scherzando: "Pensavo il suo segreto fossero le carote!". A quanto pare invece il 'segreto', che poi non è così tanto segreto di Jannik (e non solo) è proprio un altro: i più attenti avranno notato che Sinner, per combattere crampi e stanchezzaha bevuto alcune bottigliette di "Pickle Juice". Di cosa si tratta? Di succo di sottaceti.