Sinner abbraccia la fidanzata di Zverev, lui lo esalta: "Mi ricorda molto..."

Sophia Thomalla, fidanzata di Zverev. Sinner, infatti, ha consolato il tedesco subito dopo la vittoria nella finalissima a Melbourne e, poi, incrociando Sophia nella pancia della Rod Laver Arena ha sorpreso tutti con un gesto di grande umiltà, unendo le mani a mo' di preghiera, scusandosi e abbracciandola con tanto affetto. Mostrando ancora una volta grande rispetto.

Le parole di Zverev su Sinner

E Zverev ha dedicato parole al miele per Sinner in conferenza stampa. “Mi ha consolato dopo la finale? In quel momento ero piuttosto giù, lui se n’è reso conto ed è venuto a consolarmi. Mi ha detto che un giorno riuscirò a vincere un torneo del Grande Slam, che sono troppo forte per non farcela. È stato un momento davvero difficile per me: sentivo di essere molto preparato per questa finale, mi sentivo davvero bene e avevo un ottimo feeling con la palla. Credevo di poter avere una opportunità, che me la sarei giocata a viso aperto. Vedere per la terza volta un giocatore alzare al cielo un trofeo dello Slam davanti a me è stato un duro colpo”.