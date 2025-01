Sinner salta l’incontro al Quirinale: perché non andrà da Mattarella

Sinner abbraccia la fidanzata di Zverev, lui lo esalta: "Mi ricorda molto..."

Sinner salta Rotterdam

Sinner, inoltre, ha anche annunciato che non giocherà il torneo 500 di Rotterdam in programma dal 3 al 9 febbraio. Il vincitore degli Australian Open 2025 ha fatto sapere che non potrà difendere il titolo sul cemento indoor olandese. "Dopo esserci consultati con il mio team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile al Rotterdam Ahoy l'anno scorso e spero di tornarci presto. Auguro a tutto il team un grande evento", ha detto Sinner. Confermato invece l'appuntamento in Qatar dal 17 febbraio, con Sinner che volerà per la prima volta in carriera a Doha.