Assurdopoli, Sinner punito perché innocente 

Punito per essersi comportato correttamente. È il capolavoro della Wada, l’istituzione più surreale dello sport mondiale, che sorvola sul doping reale e infligge una punizione a chi, lei stessa, riconosce non aver imbrogliato e non aver avuto alcun vantaggio nelle prestazioni. Da assurdopoli è tutto, a voi la linea. Sarebbe bello finirla così, ma invece ci tocca spiegare cosa è successo e perché è successo. Spiegarlo ai bambini che si ispirano a Sinner (e fanno bene a farlo) e non capiscono: «Jannik ha sbagliato?». No! «E allora perché lo squalificano?». Spiegateglielo voi, geni della Wada! Provate a tradurre la supercazzola con la quale ufficializzate nello stesso comunicato l’innocenza di un atleta e la sua squalifica per tre mesi.