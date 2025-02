Sinner, mamma Rune è con te: “Vicenda sinistra. Facile contaminarsi con il Clostebol"

"Se prendete un po' di informazioni sul Clostebol vedrete quanto sia spaventosamente facile trasferirlo da persona a persona se utilizzato da terzi". È il parere fuori campo di Aneke Rune, madre e manager del tennista danese numero 13 al mondo Holger Rune. Parole che tengono aperto il dibattito sul caso doping che ha visto il leader della graduatoria mondiale Jannik Sinner raggiungere un accordo con la Wada per una squalifica di 3 mesi, il cui termine ultimo è previsto per il 4 maggio. Il campione azzurro ha ovvero scelto di non procedere dinanzi al Tas, dove avrebbe rischiato fino a 2 anni di sospensione. Un patteggiamento che espone inoltre il comando del ranking al rischio sorpasso del suo "vice" Alexander Zverev, il cui ko ad Acapulco ha però restituito il sorriso ai sostenitori dell'altoatesino. La notizia della squalifica ha provocato le reazioni più o meno lucide e consapevoli di molti attori del mondo del tennis. Ed è ora la madre del danese ad aggiungersi al coro di chi ha voluto vederci chiaro su una vicenda che fatica a trovare precedenti analoghi, considerato che il 2 volte vincitore dell'Australian Open - escluso anche dai Laureus Awards - sia stato sanzionato non per assunzione di sostanze dopanti ma per negligenza nel rispetto delle linee di prevenzione e contrasto al doping.