“È sicuramente favorevole”: sincerità Medvedev, il commento su Sinner stupisce

Non ha peli sulla lingua, come sempre, Daniil Medvedev che è intervenuto con molta sincerità sull'assenza forzata di Jannik Sinner dal circuito. Il numero 1 al mondo nel 2024 ha vinto otto tornei e ha perso appena sei partite, nel 2025 ha conquistato per la seconda volta consecutiva gli Australian Open . L'altoatesino al momento è fermo e lo sarà fino al prossimo 4 maggio, ma in sua assenza nessuno ha fatto incetta di titoli, solo Alcaraz a Indian Wells ha la chance di agganciarlo nella Race. E proprio dalla California , dove ha staccato il pass per la semifinale con un'esultanza scatenata contro Fils, Medvedev ha parlato così della mancanza di Jannik Sinner .

Le parole di Medvedev su Sinner

"Nel complesso, l'assenza di Sinner, che penso abbia vinto un torneo su due di recente, o forse anche di più, è sicuramente favorevole in termini di risultati per tutti nel tour, non solo per me, letteralmente per tutti". Assoluta sincerità del russo che con altrettanta onestà ha aggiunto: "Devo dire allo stesso tempo, dati i miei recenti risultati, che non sono troppo preoccupato da Jannik Sinner. Negli ultimi tornei, non l'ho nemmeno affrontato perché non sono andato abbastanza lontano. La cosa più importante è guardare te stesso, cercare di fare ciò che puoi fare meglio. Giochi contro Sinner e cerchi di vincere, giochi con qualcun altro e provi a vincere".