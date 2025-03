Cinà, lezione futuro: pregi e difetti del figlio d'arte pronto a superare i suoi

Cinà, la sconfitta contro Dimitrov serva da lezione

Li conosce anche Federico, quei momenti. Girava con il padre per il Tour, e c’era anche lui quando Roberta sconfisse la Williams sull’Ashe Stadium. Aveva otto anni. Così come sapeva che Dimitrov non gli avrebbe concesso granché. Federico l’ha impegnato in un primo game di tremori e palpitazioni, nel quale il ragazzino ha avuto la palla break per andare subito in vantaggio. Poi le cose si sono complicate, il filo dei pensieri si è smarrito dietro lo scoramento di quel possibile vantaggio gettato al vento, e sono occorsi non pochi game per ritrovare le giuste cadenze. Il secondo set li ha visti spalla a spalla fino al 3 pari, poi Federico ha avuto bisogno di un game per rifiatare e allentare la pressione, e lì Dimitrov se n’è andato. Giocando molto bene, tra l’altro. Perché almeno a questo il baby Cinà l’ha costretto. E non è poco. Tutto ciò accadeva mentre uno degli sponsor più amichevoli di Federico, Lorenzo Musetti, che lo volle al suo fianco l’anno scorso per tentare la scalata a Wimbledon (si fermò in semifinale, se ricordate), era alle prese con un Quentin Halys assai ben disposto, e di certo superiore al nostro finché Lollo non ha deciso di liberare quel talento che, nel circuito di oggi, solo lui possiede, e che continuo a non capire perché a volte dia quasi l’impressione di trattenerlo. Per carità, Halys è un pezzo avanti in questa smania da “cupio dissolvi” avendo sprecato sulla mancanza di autostima una promettente carriera, che solo ora, ventottenne, lo vede al best ranking da numero 57. Ma certo il primo set di Musetti non prometteva bene, del tutto paralizzato dai molti contropiede elaborati dal francese. Tra alti lai e una racchetta fatta a pezzi, Lollo si è riattivato nella seconda frazione, tra rischi indicibili e un tie break che Halys, memore dei problemi di un’intera carriera, gli ha consegnato con due doppi falli consecutivi. E nel terzo è finalmente spuntato il miglior Musetti di stagione quello che rischia i colpi e li pensa in termini che ai più sono preclusi. Dietro a quella feconda gragnola di dritti e rovesci mi è sembrato che Lollo reclamasse la propria