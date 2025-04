Berrettini-Zverev e quel foglietto portafortuna: cosa è successo

Durante l'appassionante sfida del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev , vinta dall’azzurro in tre set, si è verificato un episodio alquanto curioso che ha interrotto temporaneamente il gioco. Sul punteggio di 4-3 nel terzo set e con il campione azzurro in vantaggio, un oggetto è inaspettatamente caduto dalla tasca del tennista italiano. Dopo aver notato l'anomalia, Zverev ha alzato la mano e chiesto l’intervento del giudice di sedia.

Berrettini, gioco interrotto contro Zverev: il motivo

L’oggetto in questione, che pare fosse un piccolo pezzo di carta, forse un’etichetta dei pantaloncini o uno scontrino, ha svolazzato nell’aria prima di posarsi sulla terra rossa. Berrettini, ignaro dell'accaduto, ha poi recuperato prontamente l’oggetto. Secondo regolamento, non essendoci responsabilità diretta da parte del tennista italiano, il punto è stato ripetuto, così come la prima di servizio. Un’occasione che Berrettini ha sfruttato al meglio e che alla fine ha conteibuito alla sua vittoria finale: insomma, una sorta di portafortuna casuale. Il ko di Zverev ha ulteriormente aggravato il bilancio di inizio stagione, oltre ad avere compromesso definitivamente la corsa al trono di Jannik Sinner. Il leader della graduatoria mondiale può infatti ringraziare il compagno di Coppa Davis per avergli assicurato il ritorno in campo da numero 1, ora atteso dal pubblico del Foro Italico.