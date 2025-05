Ruud sotto shock: “Sinner un muro che spara, mai vista una cosa del genere”

Ruud: "Era ovunque"

"Nella maggior parte degli scambi da fondocampo ha avuto la meglio, anche se ho cercato di impostare i punti come volevo. Era ovunque. Era come giocare contro un muro che ti spara palle a cento all'ora in continuazione. Forse dalla gente. Non lo so. Non lo sottovaluto affatto su nessuna superficie. È arrivato in semifinale a Parigi l'anno scorso, in semifinale qui quest'anno, e credo sia il suo miglior risultato qui. Sicuramente può puntare ancora di più qui. In semifinale a Monte Carlo l'anno scorso, anche. So che può giocare molto bene. In semifinale a Parigi ha portato Carlos al quinto set. Non è un segreto che giochi bene qui. Finora nella sua carriera, non ha avuto altrettanto successo su questa superficie, ma non c'è motivo per cui non possa farlo quando gioca così".