Chi è più forte tra Sinner e Alcaraz? Agassi si espone: “Il segreto è nelle gambe”

La finale di Roma potrebbe ripresentare la sfida regina del nuovo corso generazionale del tennis: Sinner contro Alcaraz . Siamo entrati in una nuova dimensione e i due campioni fremono per tornare a battersi l'uno contro l'altro. Al Foro Italico la speranza è che all'ultimo atto contro il numero 1 del mondo ci possa essere Lorenzo Musetti , ma intanto una delle leggende del tennis è stato chiamato a rispondere alla domanda delle domande: è più forte Sinner o Alcaraz? Andre Agassi ha detto la sua in un'intervista a Tennis Channel e non sono mancati di certo spunti importanti.

"Alcaraz ha un'opportunità per superare Sinner"

"È una domanda emozionante - esordisce l'ex otto volte campione Slam - forse la domanda del momento, visto quello che entrambi stanno facendo e quello che già rappresentano per il mondo dello sport. La gente si chiede chi dei due finirà per essere il migliore, chi avrà una carriera migliore. Qualsiasi cosa possiamo dire sarà più una previsione che la realtà, ma per me la chiave è che Alcaraz è al di sopra di qualsiasi condizione scivolosa che potrebbe incontrare; è lì che risiede la sua grande opportunità di superare Sinner ". Sembra pendere verso il talento murciano Agassi, che aggiunge: "Sull'erba, è incredibile come arrivi a ogni palla, come riesca a coprire le palle corte, come si muova con tanta atleticità, con tanta disinvoltura. Immagino che il segreto risieda nelle sue gambe, da cui deriva tutta quella forza. Quando gareggia su queste due superfici, ha questo vantaggio, a patto che sia in salute e abbia un buon feeling con la palla". Ma sul cemento? E Agassi chiama in causa Sinner.