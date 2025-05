Sinner-Paul, diretta Internazionali Roma: Alcaraz aspetta in finale

Tutto pronto sul Campo Centrale per la seconda semifinale degli Internazionali di Roma : Jannik Sinner affronterà lo statunitense Tommy Paul per raggiungere Carlos Alcaraz in finale. Nel pomeriggio il tennista spagnolo ha eliminato in due set col punteggio di 6-3 7-6 Lorenzo Musetti . Il numero uno del ranking mondiale proverà a centrare la prima finale in carriera al Foro Italico . Nei precedenti tra i due tennisti, avanti Sinner 3-1: l'altoatesino ha vinto anche l'unico scontro diretto tra i due su terra.

21:04

Sinner in difficoltà

Paul sigilla il break iniziale e va sul 3-0 in rimonta dopo essere andato sotto 0-30 a servizio

21:01

Subito break per Paul

Sinner sbaglia troppo a servizio e l'americano si porta a casa il primo break della serata ai vantaggi

20:54

Primo game a Paul

L'americano tiene bene il servizio e lascia Sinner a 15

20:51

Inizia a servizio Tommy Paul

Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di ricevere

20:44

Tennisti in campo: al via il riscaldamento

Jannik Sinner e Tommy Paul entrano in campo sul Centrale del Foro Italico per iniziare il riscaldamento

20:36

Sinner si scalda nel tunnel

Ultimi preparativi per l'azzurro prima di sfidare Paul. A breve l'ingresso in campo per il consueto riscaldamento

20:25

Verso la 25esima finale Atp in carriera

Sinner insegue l'ennesima finale, la seconda sulla terra rossa dopo Umago 2022 quando ebbe la meglio in finale Carlos Alcaraz

20:10

Nessun azzurro in finale a Roma dal 1978

L'ultimo tennista italiano a giocarsi una finale agli Internazionali di Roma è stato Adriano Panatta che nel 1978 è stato sconfitto da Bjorn Borg

19:55

"Mi hanno pignorato l'auto!"

Tommy Paul ha svelato che nella sua casa negli Stati Uniti gli è stata pignorata l'auto, una Ford F-150, a causa del mancato pagamento di alcune rate: "Chi mi conosce sa che quella macchina è il mio tesoro"

19:40

Sinner-Paul, gli scontri diretti

L'azzurro è in vantaggio per 3-1: due vittorie su cemento (Masters 1000 Toronto 2023, Us Open 2024) e una sulla terra (Masters 1000 Madrid 2022). L'unico successo dello statunitense risale all'Atp 250 di Eastbourne 2022 su erba

19:25

Paul, il percorso fino alla semifinale

Quasi perfetto anche il percorso di Tommy Paul che arriva a giocarsela contro Sinner dopo aver concesso un solo set agli avversari:

1° turno: BYE

2° turno: Bautista (6-1, 6-4)

3° turno: Machac (6-3, 6-7, 6-4)

R16: De Minaur (7-5, 6-3)

QF: Hurkacz (7-6, 6-3)

19:05

Sinner, il percorso fino alla semifinale

Fin qui perfetto il percorso di Jannik Sinner fino alla semifinale contro Tommy Paul. L'azzurro non ha mai concesso un set agli avversari:

1° turno: BYE

2° turno: Navone (6-3, 6-4)

3° turno: De Jong (6-4, 6-2)

R16: Cerundolo (7-6, 6-3)

QF: Ruud (6-0, 6-1)

