“Sinner, macché sorpresa. Berrettini fuoriclasse, Paolini perfetta”

Sinner, nessuna sorpresa

Sinner è riuscito a issarsi in finale dopo tre mesi di stop agonistico. Se lo aspettava?

«Per me non si è trattato di una sorpresa perché è il migliore nel risolvere le molte problematiche mentali che il tennis può presentare. È un giocatore di qualità superiore e per questo non mi ha stupito».



In finale ha trovato Carlos Alcaraz in versione stellare. Se Jannik avesse vinto il primo set qualcosa sarebbe cambiato?

«Forse la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa. L’unico momento sul quale mi permetto di fare un appunto è stato quello della gestione del secondo set point. Sul 30-40 servizio Alcaraz ha forzato una giocata di rovescio terminato in corridoio per troppa precipitazione. Lo spagnolo non ha avuto cali di rendimento per l’intera partita e nel secondo set ha preso ancora più fiducia provando e trovando soluzioni che fanno parte del suo repertorio. Nell’arco del torneo ho visto molto bene fisicamente Jannik e consideriamo che l’obiettivo iniziale non poteva essere vincere al primo torneo dopo il rientro, piuttosto interpretare bene una tappa importantissima verso il Roland Garros. Non possiamo dire che non l’abbia fatto. Aveva bisogno di mettere partite nelle gambe e le cinque giocate gli sono state sufficienti per evitare il 500 di Amburgo, a ridosso dello Slam francese. Questa settimana potrà allenarsi e rigenerarsi per Parigi».