Zverev ai quarti, Griekspoor si ritira: chi sfiderà il n° 3. Gauff e Andreeva ok

PARIGI (Francia) - Avanza senza sudare Alexander Zverev che si aggiudica l'ottavo di finale del Roland Garros per ritiro di Tallon Griekspoor. Dura poco meno di un'ora il match del tennista tedesco che conquista il primo set in 6-3 per poi assistere al forfait dell'avversario sul 3-0 del secondo set. Un abbandanono improvviso quello dell'olandese che ha accusato un problema fisico e senza nemmeno attendere l'arrivo del fisioterapista ha deciso per lasciare l'incontro. Ai quarti per Zverev ci sarà il vincitore del match tra Norrie e Djokovic, i prossimi a scendere in campo. In serata la formazione dell'altra coppia dei quarti con Draper-Bublik e il numero 1 del mondo Jannik Sinner contro Rublev.