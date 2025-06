Musetti infinito, Rune ko e quarti al Roland Garros: chi affronta ora

La prima settimana del tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam della stagione, si chiude con la vittoria in quattro set di Lorenzo Musetti su Holger Rune. Il 23enne carrarino giunge per la prima volta ai quarti del torneo dopo essersi fermato agli ottavi nel 2021 e nel 2023 e batte la testa di serie numero 10 riuscendo ad entrare nei migliori otto dello Slam parigino: 7-5 3-6 6-3 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro, che centra il miglior risultato in carriera nella capitale francese su quella che è la sua superficie preferita. Dopo le semifinali al Masters 1000 di Madrid e agli Internazionali d'Italia e la finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo, arriva un altro grande risultato su terra per Musetti, che ai quarti affronterà Frances Tiafoe, uscito vincitore dall'incontro con Daniel Altmaier per 6-3, 6-4, 7(7)-6(4).