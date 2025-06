Musetti-Alcaraz: orario e dove in tv e streaming la semifinale del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) - Eliminati i due americani Tiafoe e Paul, Musetti e Alcaraz si sfidano nella semifinale del Roland Garros , secondo torneo Slam della stagione. Il 23enne carrarino si è sbarazzato del tedesco Hanfmann al debutto in tre set e con lo stesso punteggio ha liquidato anche il colombiano Galan . L’azzurro ha poi confermato il proprio stato di grazia facendo fuori uno dietro l’altro, tutti per tre set a uno, l’argentino Navone , il danese Rune e lo statunitense Tiafoe appunto. Percorso quasi identico per lo spagnolo che dopo aver battuto l’altro italiano Zeppieri all’esordio ha concesso un set a testa all’ungherese Marozsan , al bosniaco Dzumhur e all’americano Shelton prima di annientare l’altro tennista degli States Paul . Il numero due al mondo , dopo il successo all’Australian Open, ha messo nel mirino anche il torneo parigino.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Sono sei i precedenti tra Musetti e Alcaraz: il primo lo vinse proprio il 23enne carrarino aggiudicandosi la finale di Amburgo del 2022. Quella fu anche l’ultima affermazione dell’azzurro sullo spagnolo, che ha messo in fila cinque successi di fila nei testa a testa contro l’avversario: nel 2023 ai sedicesimi del Roland Garros e di Beijing, l’anno seguente sempre ai sedicesimi a Miami e in questa stagione in finale a Montecarlo e in semifinale poche settimane fa sulla terra degli Internazionali di Roma.

Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale del Roland Garros tra Musetti e Carlos Alcaraz è in programma venerdì 6 giugno sul Centrale del Philippe Chatrier con orario ancora da definire e sarà visibile in diretta tv sui canali di Eurosport accessibili su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now, Discovery+ e Dazn.

