PARIGI (Francia) - Missione compiuta per Lorenzo Musetti ! Il tennista italiano batte Francis Tiafoe e si qualifica per le semifinali del Roland Garros, la sua seconda in carriera negli slam nonché la prima sulla terra rossa di Parigi. Sul campo Philippe Chatrier il carrarino batte l'americano con il punteggio di 6-2 , 4-6 , 7-5 , 6-2 in 2 ore e 47 minuti e adesso attende il vincitore dell'altro quarti di finale tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz con l'opportunità do affrontare per la terza volta lo spagnolo sulla terra rossa in questa stagione. Tiafoe reagisce al 1° set dominato dal Lorenzo ed il 3° set diventa l'ago della bilancia che vive dall'11° gioco la svolta del match: Musetti tiene il servizio per portarsi 6-5 e da quel momento è il padrone assoluto del campo vincendo 4 giochi consecutivi per il 3-0 nel 4° set. Musetti tiene sempre la battuta a 0 spegnendo ogni speranza dell'avversario.

18:33

Lorenzo: "Siamo italiani, ovvio che siamo eleganti"

Le parole dell'azzurro nel post-partita: "Sicuramente il 3° set. Francis è partito come voleva, era complicato giocare con questo vento e non era semplice fare le scelte giuste. Nel 3° set è stata una dura battaglia, complicato tenere il break perché ero un po' stanco, non era semplice stare tranquillo ma ho trovato l'energia per farcela. Il 4° set è stato il migliore per la qualità del gioco - aggiunge - Sto vivendo un processo di crescita dentro e fuori dal campo, diventando padre sono diventato più responsabile e adesso credo di approcciare in maniera più professionale oltre alle partite". Sul gioco: "Siamo italiani, siamo eleganti. Scherzi a parte ho questo stile che appartiene al passato, peccato che oggi pochi giochino rovescio ad una mano perhé è complicato tra rispondere e recupare. Per me è stato naturale sin da subito"

18:28

Game, Set Match Musetti!

Tiafoe si trova sotto 0-40, riesce ad annullare i primi 2 Match-point ma poi tira il dritto in rete per mandare i titoli di coda e Lorenzo in semifinale!

18:22

Lorenzo ingiocabile nei suoi turni: 5-2

Musetti tiene ancora a 0 il suo servizio (terza volta consecutiva) e mantiene il break di vantaggio sul 5-2

18:15

Tiafoe si iscrive al set ma Musetti c'è: 4-1

COn gran sfornzo l'americano tiene la battuta per la prima volta ma sul servizio di Lorenzo non ha possibilità arrivando anche ad urlare "Non riesco a giocare questo tipo di risposta". Azzurro avanti 4-1

18:07

Break confermato: Musetti vola 3-0!

Turno di servizio impeccabile per il carrarino che a 0 tiene la battuta e conferma il break: 3-0! Parziale di 20-6 negli ultimi 6 game contando gli ultimi 3 del 3° set

18:05

Subito break, Musetti cerca la fuga sul 2-0

Lorenzo cavalca l'onda del finale del 3° set tenendo il servizio (1-0) per poi strapparlo all'americano (a 15) per il 2-0!

17:55

L'azzurro avanti 2 set a uno

Musetti non sciupa la ghiottissima occasione e chiude sul 7-5: ora è avanti 2-1 nel computo dei set.

17:51

Break di Musetti

Break fondamentale di Musetti, che va avanti 6-5 e serve per il set.

17:48

Tiafoe non molla

Lo statunitense sigla il 5-5: si avvicina il momento chiave del match.

17:43

L'azzurro torna avanti

Musetti vince il proprio game in battuta e si porta sul 5-4.

17:37

Ancora parità

Tiafoe lascia Musetti a zero: il computo dei game è ora di 4-4.

17:32

Il settimo game è di Musetti: 4-3

Al servizio non sbaglia l'azzurro che concede solo un 15 a Tiafoe e si rimette avanti

17:28

Spettacolo Musetti, ma Tiafoe resiste

Spettacolo sullo Chatrier con Musetti che regala un recupero eccezionale sul 30-15. Alla fine Tiafoe riesce a portare a casa il 3-3.

17:22

Ai vantaggi tiene Musetti: 3-2

Ai vantaggi il quinto game con Musetti che tiene il servizio e si porta sul 3-2.

17:18

Tutto facile per Tiafoe: 2-2

Per la prima volta nel match Musetti resta a 0 in un game: 2-2

17:14

Musetti avanti 2-1

Altro turno di servizio per l'azzurro che trova convinzione nonostante qualche problema causato dal vento.

17:09

Tiafoe risponde subito: 1-1

Anche Tiafoe concede solo un 15 a Musetti, terzo set in perfetto equilibrio

17:07

Primo game per Musetti

Riparte lasciando solo un 15 a Tiafoe e Musetti si porta sull'1-0

17:05

Inizia il terzo set

Musetti al servizio, al via il terzo set contro Tiafoe

17:02

Secondo set per Tiafoe: 1-1

Arriva a due palle set Tiafoe che converte la prima rimettendo tutto in equilibrio: 6-4 e 1-1 il conto dei set.

16:58

Musetti resta nel set: 5-4

L'azzurro non molla il secondo set, ora lo statunitense potrà servire per provare a pareggiare il risultato

16:54

Spettacolo Tiafoe ai vantaggi: 5-3

Game combattuto che lo statunitense porta a casa ai vantaggi con un passante di dritto da appalusi.

16:48

Musetti tiene il passo: 4-3

L'azzurro tiene Tiafoe a 0 e resta a contatto sul 4-3

16:46

Mantiene il vantaggio Tiafoe: 4-2

Musetti ci prova, ma lo statunitense tiene e con altre due prime ottime (e un ace) si porta sul 4-2.

16:41

Musetti ricuce: 3-2

Tiene la battuta Musetti che si porta sul 3-2.

16:38

Tiafoe allunga sul 3-1

Annulla tre palle break Tiafoe e porta a casa il game consolidando il break.

16:30

Break Tiafoe: 2-1

Primo doppio fallo per Musetti che vale doppia palla break per Tiafoe. Alla seconda occasione lo statunitense ruba il servizio.

16:25

Tiene Tiafoe: 1-1

Sul 40-0, Musetti accorcia sul 40-30 e a Tiafoe serve un'ottima prima per portare a casa il game

16:21

Riparte bene Musetti: 1-0

Perfetto Musetti che riparte bene nel secondo set portandosi subito avanti

16:19

Inizia il secondo set

Al via il secondo set con Musetti al servizio e avanti 1-0

16:15

Primo set per Musetti: 6-2

Altro break, questa volta decisivo per il set, per Musetti che porta a casa sul 6-2 la prima frazione.

16:11

Musetti ai vantaggi: 5-2

Prima palla break per Tiafoe, Musetti annulla e rimanda tutto ai vantaggi si porta sul 5-2.

16:06

Tiafoe accorcia: 4-2

Lo statunitense sembra ancora indeciso sulla tattica di gioco, ma regala due grandi colpi che lo portano sul 4-2.

16:00

Solido Musetti: 4-1

Il vento soffia sul Chatrier, ma i problemi sembrano esserci soprattutto per Tiafoe: Musetti porta rapidamente a casa il quinto game.

15:58

Tiene la battuta Tiafoe: 1-3

Primo turno di servizio portato a casa per Tiafoe che muove il punteggio

15:54

Musetti consolida il break: 3-0

Partito benissimo l'azzurro che nel secondo turno di servizio non commette errori, trova il primo ace e si porta sul 3-0

15:50

Break Musetti: 2-0

Ai vantaggi arriva la prima palla break per Musetti che approfitta di un altro errore in risposta di Tiafoe per allungare.

15:44

Primo game a Musetti: 1-0

Parte bene l'azzurro che si aggiudica il primo gioco dell'incontro, Tiafoe si ferma a 30.

15:41

Si parte: al via Musetti-Tiafoe

Inizia il match tra Lorenzo Musetti e Francis Tiafoe: azzurro al servizio

15:35

Inizia il riscaldamento, sorteggio a Tiafoe

Lo statunitense vince il sorteggio, ma decide di lasciare il servizio a Musetti. Dopo il riscaldamento l'inizio della sfida

15:35

L'ingresso in campo di Musetti e Tiafoe

Entrano sullo Chatrier i due tennisti che si affronteranno per un posto in semifinale al Roland Garros

15:25

Tra poco Musetti-Tiafoe

Terminato il quarto di finale del circuito Wta tra Swiatek e Svitolina, tra poco in campo Lorenzo Musetti e Francis Tiafoe per il primo quarto del tabellone Atp del Roland Garros.

15:15

Swiatek-Sabalenka la prima semifinale Wta

Dopo la vittoria di Sabalenka contro Zheng, arriva quella di Iga Swiatek che batte la Svitolina 6-1, 7-5 e stacca il pass per una super semifinale. La numero 1 del mondo contro la campionessa in carica del Roland Garros, questo il match che permetterà solo ad una delle due di arrivare in finale a Parigi. Andreeva-Boisson e Keys-Gauff gli altri due quarti per capire chi conquisterà i due posti disponibili per l'altra semifinale.

15:09

L'ottavo di finale di Musetti

Lorenzo Musetti è arrivato a giocarsi il quarto di finale contro Tiafoe dopo aver superato in quattro set il danese Rune. APPROFONDISCI

14:55

Paul sfida Alcaraz

Mentre l’Italia si ritrova dopo 52 anni con 2 azzurri ai quarti, il Roland Garros potrebbe rivedere due statunitensi in semifinale al Roland Garros per la prima volta dal 1992, quando a raggiungere il penultimo atto del Major di Parigi furono Jim Courier e Andre Agassi. Oltre Tiafoe, è infatti atteso in campo anche Tommy Paul, impegnato contro Carlos Alcaraz nella fascia serale del 3 giugno.

14:50

Bene anche Errani-Vavassori

Attesi in semifinale anche Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia mista è avanzata all’ultimo atto del torneo in seguito al ritiro di Olivia Nicholls ed Henry Patten. Mercoledì 4 affronteranno il tandem Marcelo Arevalo-Shuai Zhang.

14:40

Avanti Paolini-Errani

Avanzano Jasmine Paolini e Sara Errani. Il tandem azzurro già campione a Roma, ha sconfitto in 2 set Veronika Kudermetova ed Elise Mertens nel match valido per i quarti del doppio femminile: 6-2, 6-3 lo score. Un successo che tiene in corsa a Parigi la numero 1 d’Italia, eliminata al quarto turno del singolare da Elina Svitolina. Al penultimo atto del torneo, Paolini ed Errani affronteranno Mirra Andreeva e Diana Shnaider: gara in programma venerdì’ 6 giugno. LEGGI TUTTO

14:30

Quando gioca Sinner

Mercoledì 4 giugno sul centrale del Roland Garros, Jannik Sinner sfiderà Aleksandr Bublik nel match valido per l’accesso alla semifinale del Roland Garros. Il numero 1 è reduce dal match a senso unico contro Andrej Rubelv risolto con lo score 6-1, 6-3, 6-4. Il kazako numero 43 ha invece stravolto i pronostici eliminando il numero 4 Jack Draper, ribaltato con il punteggio 5-7, 6-3, 6-2, 6-4. Un successo inaspettato che segue quello del secondo turno contro l'altro top 10 Alex de Minaur. Classe '97, Bublik ha dichiarato al termine del match: "A volte nella vita hai una sola chance e io avevo la sensazione che fosse questo il giorno, quindi grazie a tutti perché questo è il momento più bello della mia vita".

14:20

Musetti: i migliori risultati Slam

È la semifinale di Wimbledon 2024 il miglior traguardo raggiunto da Musetti in un Major. Oltre gli inediti quarti del Roland Garros, l’azzurro ha raggiunto il terzo turno agli Us Open 2022 e 2024 e all’Australian Open 2025. In bacheca invece, i titoli conquistati sul rosso di Amburgo e sul cemento di Napoli nel 2022. Per lui, anche i trionfi in Coppa Davis nel 2023 e 2024.

14:15

Primi quarti anche per Tiafoe

Anche Tiafoe disputerà i suoi primi quarti al Roland Garros, dove ha esordito battendo Roman Safiullin (6-4, 7-5, 6-4) prima di superare Pablo Carreno Busta (6-4, 6-3, 6-1) e Sebastian Korda (7(8)-6(6), 6-3, 6-4. Infine, il successo in 3 set su Daniel Altmaier. Nel curriculum dell’ex n.10 Atp, anche le semifinali degli Us Open 2022 e 2023.

14:10

Il cammino di Musetti a Parigi

La finale di Monte Carlo e le semifinali di Madrid e Roma, hanno rilancio le aspettative sulla stagione di Musetti, ora per la prima volta in carriera ai quarti del Roland Garros. A Parigi, il numero 7 al mondo ha battuto all’esordio Yannick Hanfmann (7-5, 6-2, 6-0), per poi farsi strada superando Daniel Galan (6-4, 6-0, 6-4), Mariano Navone (4-6, 6-4, 6-3, 6-2)e per ultimo Holger Rune.

14:05

In campo dopo Svitolina-Swiatek

Musetti e Tiafoe scenderanno in campo sul centrale dopo Elina Svitolina e Iga Swiatek, con la numero 5 al mondo che conduce il primo set per 3 giochi a 1.

14:00

Musetti-Tiafoe: i precedenti

Musetti e Tiafoe si affrontano per la sesta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta il vantaggio dello statunitense, che l'ultima volta si è imposto a Cincinnati nel 2024 (6-3, 6-2). Nel 2023, i successi a Stoccarda (6-7(6), 7-6(4), 6-2) e alla United Cup (6-2, rit.). Dello stesso anno la vittoria dell'azzurro sul rosso di Roma (5-7, 6-4, 6-3). Ad Acapulco 2021 invece il loro primo incontro, vinto dal numero 7 Atp (26 63 76(1)).

Roland Garros, Parigi.