Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros

I precedenti

Quella in programma domani sarà il nono confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Otto precedenti e match-up in perfetta parità. Nei primi cinque incontri ci sono tutte e quattro le vittorie del serbo: Monte Carlo 2021, Wimbledon 2022 (quarti di finale), Wimbledon 2023 (semifinale) e l'atto conclusivo delle Nitto Atp Finals 2023. Nelle ultime tre sfide, invece, un monologo di Jannik: semifinale di Coppa Davis 2023, semifinale dell'Australian Open 2024 e finale di Shanghai 2024 (oltre al Round Robin delle Nitto Atp Finals 2023).

Quando si gioca e dove vederla

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma venerdì 6 giugno sul Philippe Chatrier e inizierà non prima delle 19, nel programma è il secondo match dopo Musetti-Alcaraz. Come tutte le altre partite dello Slam parigino, anche la semifinale tra l'azzurro e il serbo verrà trasmessa in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now, Dazn e Discovery+. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Il tennis LIVE: tutti i match in diretta