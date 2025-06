"Una o due palle...tifavano Alcaraz, ché se vince Sinner i francesi si buttano dalla Torre Eiffel!"

Bertolucci: "Sinner, è stata una mazzata"

"Sinner non avrà dormito e si sarà svegliato con tanto dolore addosso, ma penso che un giorno in famiglia resetterà tutto e lo riporterà in ordine molto velocemente. Da domani la sua mente sarà proiettata sull'erba, con la speranza di avere presto una rivincita". Lo ha detto Paolo Bertolucci, ex azzurro di Coppa Davis oggi commentatore in tv, ospite a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. "A Wimbledon sarà un impegno arduo per Sinner, Alcaraz l'anno scorso ha distrutto in finale Djokovic, ma penso che l'erba possa dargli quel quid in più che la terra gli toglie", ha aggiunto. "La carta di identità aiuta molto, ma la grandezza di giocatori come Sinner è nell'abilità di resettere anche dopo mazzate come quelle di ieri che comunque ti fortificano", ha detto ancora Bertolucci. "Sono sicuro che si preparerà al meglio per Wimbledon, lui e Alcaraz sono destinati a dominare la scena del tennis mondiale. Ieri è stato uno spot meraviglioso per il tennis mondiale", ha concluso.