Berrettini come Musetti: decisione presa per il Queen's

Nel tennis la stagione su erba entra nel vivo. Questa settimana si stanno giocando due tornei 250: S-Hertogenbosch (in Olanda) e l'altro in Germania a Stoccarda. In attesa del grande appuntamento di Wimbledon, al via lunedì 30 giugno per quanto riguarda il tabellone principale, la prossima settimana sono in programma i due ATP 500: uno sempre in terra tedesca ad Halle, che vedrà Jannik Sinner protagonista, mentre in contemporanea andrà in scena il Queen's, nello storico circolo del West Kensington a Londra.