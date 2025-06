Montepremi Wimbledon 2025: quanto guadagna chi vince

Nemmeno il tempo di smaltire le emozioni dell'epica finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (5 ore e 29 minuti di grande tennis) che il circuito si prepara a far tappa all'All England Lawn Tennis and Croquet Club per la 138ª edizione del torneo di Wimbledon. Dal 30 giugno al 13 luglio i più grandi tennisti del mondo si affronteranno nel torneo più prestigioso e non mancheranno le novità: non stiamo parlando di regolamento o altro, bensì di montepremi. Rispetto alla scorsa edizione, infatti, ci sarà un consistente incremento negli emolumenti agli atleti.