Ko... con allungo: la classifica Atp live

Ecco la classifica mondiale Atp in tempo reale: Sinner, nonostante il ko, guadagna punti in classifica.

Alcaraz, la coincidenza con Nadal

Alcaraz conquista oggi il suo quinto Slam alla stessa, identica età di quando Rafael Nadal riuscì nella medesima impresa: 22 anni, 1 mese e 3 giorni.

Le statistiche

Per Jannik Sinner quella di oggi è la quinta sconfitta consecutiva contro Carlos Alcaraz: cinque set, due tie-break e il decisivo 'super' raccontano, però, di un equilibrio pressoché totale tra due fuoriclasse destinati a dominare la scena nel prossimo decennio.

La premiazione

Gioia infinita per Alcaraz, con Agassi che gli consegna il Roland Garros: TUTTE LE IMMAGINI.

Jannik resterà numero 1 al mondo

Percorso nel complesso positivo per il numero uno del mondo, alla prima finale a Parigi, che conserva la leadership in classifica Atp (10.880) con 2.030 punti di vantaggio su Alcaraz (8.850).

Alcaraz incorona Sinner

"Complimenti a Jannik, so quanto ci tenevi a vincere questo torneo. So che lo vincerai tante volte, è un privilegio condividere tutto questo con te. Sono felice che riusciamo a riscrivere la storia di questo torneo, sei un esempio e fonte di ispirazione non solo per me ma per tutti". Così Carlos Alcaraz, vincitore per la seconda volta del titolo al Roland Garros.

Le prime parole

"Abbiamo dato tutto e il massimo, ora è difficile parlare, non dormirò molto bene stasera ma va bene così. Ci vediamo il prossimo anno". Così Jannik Sinner al termine del match perso contro Carlos Alcaraz.

L'abbraccio tra i finalisti

Al termine della splendida finale del Roland Garros, i due grandi protagonisti si sono lasciati andare in un sentito abbraccio di stima e rispetto: TUTTE LE IMMAGINI.

Finale da record

All'inizio del sesto game del quinto set, la finale del Roland-Garros tra il numero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata ufficialmente la più lunga nella storia del Grande Slam parigino. Il record precedente apparteneva all'edizione del 1982, quando Mats Wilander sconfisse Guillermo Vilas in quattro set (1-6, 7-6, 6-0, 6-4) dopo una battaglia durata quattro ore e 42 minuti.

Quinto Slam per il murciano

Quinto Slam per Alcaraz che, in bacheca, oltre ai due titoli parigini, ha due Wimbledon e uno Us Open. Prima finale Slam persa in carriera per Sinner, dopo le due vinte agli Australian Open (2024 e 2025) e quella agli Us Open (2024).

Finisce qui: trionfa Alcaraz

Carlos Alcaraz si prende il Roland Garros: il super tie-break del quinto set si chiude con il punteggio di 10-2 in favore del fuoriclasse murciano.

A Parigi scatta il countdown

Altri due punti dello spagnolo, che si porta sul 9-2, a -1 dal secondo trionfo consecutivo sulla terra rossa di Parigi.

Primi punti per Sinner

Stavolta Jannik difende entrambi i servizi e accorcia sul 7-2.

Alcaraz ipoteca il Roland Garros

Tutto liscio nel proprio doppio turno in battuta per Alcaraz, che ritocca il punteggio sul 7-0: il Roland Garros è a un passo.

L'azzurro subisce un doppio break

Altro doppio break di Alcaraz, che si porta sul 5-0.

Il murciano parte forte

Break di Alcaraz, che mette a segno le due palle al servizio: 3-0.

L'azzurro spaventa Alcaraz, ma lo Slam si decide al super tie-break

15 pari, 30 pari, 40 pari e deuce: Sinner tenta il colpaccio, ma Alcaraz conquista un game soffertissimo. Il Roland Garros verrà deciso dal super tie-break.

Jannik per la prima volta avanti

Un game soffertissimo, prolungatosi sino ai vantaggi. Sinner, però, tiene il servizio e, per la prima volta in questo quinto set, è avanti nel punteggio: 6-5. Ora Alcaraz, in battuta, giocherà col solo obiettivo di arrivare al tie-break.

Pazzesco Sinner: controbreak e 5-5

Sinner si (e ci) illude con un rapido 0-30, quindi, sul 15-40, chiude il gioco, firmando uno strepitoso controbreak che prolunga la contesa.

L'azzurro ci prova fino all'ultimo

Ennesimo moto d'orgoglio di Sinner, che domina il game e accorcia sul 5-4: solo un break al prossimo gioco può prolungare la sfida.

Carlos non molla e ipoteca il titolo

L'atteggiamento di Sinner non ha scalfito Alcaraz, che chiude il game lasciando a 15 l'azzurro e ipotecando il Roland Garros: 5-3.

Acuto di Sinner

Jannik tiene psicologicamente e chiude un game perfetto, con l'avversario fermo a zero: 4-3 per Alcaraz, ora al servizio, il punteggio nel quinto set.

Il murciano vola sul 4-2

Sul 30-30 Alcaraz vince il 'braccino' e mette a segno due punti in fila che gli valgono il 4-2.

Jannik non molla

Altro game equilibrato, ma Jannik cambia marca sul 30-30 e accorcia sul 2-3.

L'azzurro ci prova, lo spagnolo scappa

Carlos Alcaraz conquista un fondamentale 3-1 dopo degli interminabili vantaggi, con Jannik Sinner che non è riuscito a sfruttare due palle break.

Sinner non cede e tiene la battuta (2-1)

Ancora un gesto di fair-play tra i due (Alcaraz chiama buono l'ace) con Jannik che a 15 tiene

Break confermato: Carlos in fuga sul 2-0

Accenni di crampi ed un Alcaraz che aggredisce da fondo, Jannik cerca di abbreviare gli scambi ma lo spagnolo non si fa sorprendere e conferma il break

Sinner alle corde: break di Alcaraz in apertura

Jannik inizia ad essere sulle gambe, fatica a tenere gli scambi ad alto ritmo e lo spagnolo gli strappa la battuta a 30 con anche un accenno di crampi.

Si va al 5°! Alcaraz fa suo il tie-break 7-3

Subito mini-break Jannik (2-0), subito reazione di Carlos che piazza 4 punti consecutivi (4-2) ed il tie-break vive adesso sul servizio dello spagnolo. Sinner lo aiuta con una brutta risposta (5-3) e con un rovescio lungo (6-3), Carlos sente l'odore del sangue, piazza una super risposta che gli apre il campo per chiudere 7-3 e portare la partita al 5°.

Jannik si rianima e si decide il set al tie-break

Sinner esce dal tunell con un solido turno di battuta tenuto a 15, scoccano le 4 ore di gioco e la frazione si deciderà al tie-break!

Lo spagnolo torna in testa: 6-5!

Turno perfetto tenuto a 0 (con Sinner che da ricambia la sportività del 1° set dando buono un dritto di Alcaraz chiamato out), parziale di 13-1 Alcaraz e 6-5

Alcaraz non abdica: contro-break e 5-5!

Da campione assoluto Carlos non molla un centimetro, si porta 15-40 e poi sforna un dritto micidiale lungo linea per rientrare in partita!

Stoico Alcaraz: annulla 3 Match-Point e rimane in vita

In piena fiducia Sinner si porta nuovamente 0-40 sul servizio dello spagnolo che però non cede: annulla tutti e 3 i Match-Point portando il game ai vantaggi dove con l'ace si porta avanti

Sinner conferma il break: 5-3!

Jannik perde il primo 15 e poi impone il suo ritmo con 4 punti consecutivi che piegano lo spagnolo per confermare il break

BREAK SINNER: 4-3 e servizio

Jannik spaventa Alcaraz portandosi sullo 0-30 dopo due grandi scambi con il secondo chiuso con palla corta. Jannik alza il ritmo e forza Carlos all'errore per lo 0-40! Alcaraz sbaglia di nuovo ed è break per l'azzurro

Risponde Jannik: 3-3

Anche per l'azzuro turno di servizio senza patemi: grazie a due ottime prime si porta 30-0, Alcaraz lo aiuta con due errori di dritto per tenere il servizio a 0

Lo spagnolo in scioltezza: 3-2

Alcaraz questa volta fa game di testa volando 40-15, commette un doppio fallo, ma poi rimedia con la prima di servizio.

Parità! Sinner tiene la battuta: 2-2

Passano le ore ma sul centrale si scambia come fosse appena iniziato il match. L'ombra dispensa ossigeno su entrambi i lati del campo, con l'azzurro che si porta sul 40-0 con una prima sulla riga. Lo spagnolo indovina però l'angolo sul dritto del n.1 e rientra nel game. Poi, il passante lungolinea per il 40-30. Sinner risolve il tutto con un dritto lungolinea.

Alcaraz tiene la battuta.

Ci sono applausi anche per Sinner sul centrale, che mette a segno uno splendido dritto lungolinea per il 30-15. L'azzurro però fatica a trovare la profondità e nei lunghi scambi ha la meglio Alcaraz, che pareggia i conti. Poi, un angolo formidabile che vale la prima palla break. Ma il n.2 ha serbo un servizio vincente da sinistra dentro di un soffio. Ai vantaggi, il campione in carica tiene la battuta.

Parità: Sinner tiene la battuta a zero

L'azzurro lascia a zero lo spagnolo e pareggia i conti nel quarto parziale. Diversi gli errori gratuiti del n.2 Atp.

Il n.1 soffre: Alcaraz tiene la battuta

Nessuna rottura nel quarto set. Sinner fatica a reggere gli scambi e Alcaraz eccelle nella coordinazione. Lo spagnolo tiene il servizio ai vantaggi con una gran seconda.

Al via il quarto set

Comincia il quarto parziale della finale Sinner-Alcaraz. Azzurro in affanno, mentre il tennis dello spagnolo torna a quote altissime.

Alcaraz rientra nel match: 6-4 il terzo set

Non entrano le volèe di rovescio di Sinner, che consentono ad Alcaraz di portarsi sul 30-0. Lo spagnolo guadagna un set point chiamando l'azzurro su un lato con il dritto e finalizzando poi un dritto lungolinea sull'altro lato del campo. Poi, la volèe di dritto che vale il terzo set.

Controbreak Sinner! 5-4

Che dritto di Sinner che accorcia nel terzo parziale. Il n.1 al servizio per proseguire nella rimonta.

Ace n.5. Sinner tiene la battuta: 5-3

Buone prime di Sinner, con Alcaraz che ritarda nelle risposte. Sul 40-0, l'azzurro accusa ora gli scambi e soffre poca coordinazione sul dritto. Ma l'ace n.5 consente al n.1 di tenere la battuta.

Alcaraz impeccabile: 5-2

Sinner commette il primo doppio fallo del match, Alcaraz recupera allora il 30-0 dell'azzurro con un dritto lungolinea, per poi rimontare e chiudere con un altro dritto vincente.

Accorcia Sinner: 4-2

Sul 40-0, Sinner manda a rete il rovescio. Poi, il lungolinea che accorcia le distanze e consente all'azzurro di tenere la battuta.

Sinner in affanno: 4-1 Alcaraz

Alcaraz spinge, tira forte e indovina gli angoli vincenti chiudendo per 40-30. Sinner accusa la stanchezza e perde terreno.

Sinner spreca. Break Alcaraz: 3-1

Prime vincenti di Sinner, che fallisce però lo smash a rimbalzo sul 40-15 e stecca sulla risposta di Alcaraz. Il gioco si trascina allora ai vantaggi, con il pubblico del centrale quasi interamente schierato a sostegno del campione in carica, il n.1 è meno reattivo in uscita dal servizio e subisce il terzo break del set.

Secondo ace Alcaraz: il n.2 tiene la battuta

Calo fisico di Sinner che non riesce nel controbreak. 2-1 per lo spagnolo che mette a segno il suo secondo ace.

Scappa il dritto di Sinner: break Alcaraz e 1-1

Alcaraz regge la violenza dei colpi di Sinner e si riporta sul 30-0. Un dritto contro dritto premia allora l'azzurro per il 40-30. Il n.1 manda fuori di un dito il dritto in diagonale. Ai vantaggi, lo spagnolo gaudagna una palla break con un tracciante chirurgico. All'altoatesino scappa poi il dritto ed è break per il n.2 Atp.

Break Sinner! 1-0

Sinner ritrova il dritto dopo un momento di difficoltà e contiene lo spagnolo con una gran difesa: Sul 40-15, il dritto fuori giri del n.2 che vale il break dell'azzurro.

Al via il terzo set

Inizia il terzo parziale della finale Roland Garros 2025. Sconsigliata la visione ai deboli di cuore.

Sinner si prende il secondo set!

Sinner fulminante si prende anche il secondo parziale 7(7)-6(4). Fin qui, due set che valgono un posto centralissimo nella storia delle finali del Roland Garros.

Cosa ha messo Alcaraz: 6-4

Lo spagnolo infila il passante. Sinner paga qualche incertezza di troppo.

Non entra il dritto: 6-3

Bruciato il primo set point.

Seconda al corpo e 4 set point

Allunga Sinner: 4 set point per l'azzurro, perfetto in ogni punto.

Follia Alcaraz: 5-2 Sinner!

Alcaraz sbaglia una smorzata incomprensibile: 5-2 per l'azzurro.

Che rovescio di Sinner! 4-2

Splendido lungolinea del n.1.

Gran prima di Sinner: 3-2

Se ne va il passante di Alcaraz. Sinner avanti.

Ace Sinner: 2-2

Pareggia i conti Sinner con un ace da sinistra (il primo).

Tie-break secondo set: 2-1 Alcaraz

Alcaraz avanti per 2-1.

Si va al tie-break: Alcaraz tiene a zero la battuta

Alcaraz risponde con il suo primo ace ed è 15-0. Poi, un servizio al centro vincente e la smorzata che vale il 40-0. Lo spagnolo completa la rimonta e rimanda tutto al tie-break.

Che reazione di Sinner: 6-5!

Il centrale esulta sulla steccata di Sinner che vale il 15 di Alcaraz. L'azzurro pareggia con un punto sulla riga, e si porta sul 30-0 con un servizio vincente. Poi lo schiaffo, la smorzata e la volée pallonetto che porta il pubblico dalla sua parte. E infine l'ace per il 6-5.

Sinner riagguantato: 5 pari

Grande qualità da parte di Alcaraz, che dopo un gran volèe alta si porta sul 40-0. Sinner indovina la risposta e rientra nel game, ma con un dritto ben giocato firma il break e riagguanta Sinner.

Break Alcaraz e ovazione del centrale: 5-4

Con un dritto in contropiede Alcaraz si porta sul 30-0. Momento di grande qualità dello spagnolo che trae forza dai cori del centrale. Sinner è però rapido in uscita dal servizio e rientra nel gioco. Poi, il l'angolo stretto trovato con un dritto vincente per il 30 pari. Lo spagnolo torna a rispondere bene e guadagna una palla break e si porta sul 5-3.

Alcaraz rientra nel set

Lo spagnolo rientra nel secondo parziale: 5-3. Sinner serve ora per il set.

Fuga Sinner: 5-2!

Sinner indugia a venire a rete e sbaglia una volèe di dritto con lo spagbolo che si porta sul 30-15. Poi, la risposta sbagliata di dritto sulla seconda di Alcaraz che sorride sconsolato e sbaglia poi anche la risposta successiva. Sul 40-30, l'azzurro difende la battuta grazie al dritto fuori giri del n.2.

Lo spagnolo difende il servizio

Si decide ai vantaggi anche questo gioco, con Alcaraz che tiene la battuta.

Perfezione Sinner: 4-1

Alcaraz prova a cambiare repertorio, ma Sinner ha una risposta per tutte le manovre e guadagna il primo 15. Si presenta poi sul 40-30 con due dritti fuori giri e una prima di servizio vincente che gli consente di difendere il servizio.

Rabbia Alcaraz: il n.2 tiene la battuta

Alcaraz rialza la testa e di rabbia si porta sul 40-0. Sinner però non sparisce mai dal campo e rientra nel game con una risposta vincente che vale il 30-40. Poi, il n.2 tiene il servizio con un serve and volley.

Sinner da paura: 3-0

Aumenta il peso dei punti messi a segno dall'azzurro in questa finale del Roland Garros. Avanti per 30-15, il n.1 al mondo gioca un punto eccezionale guadagnando l'ovazione del centrale dopo un lungo e fermo controllo sullo scambio. Poi, lo spagnolo cede al ritmo e l'altoatesino tiene il turno di battuta.

Break Sinner: 2-0!

Grandi risposte vincenti di Sinner, con Alcaraz che rischia poco sulle prime steccando poi di dritto sul 30-15. Al n.1 basta la prima palla break, con il dritto del campione in carica che va fuori giri.

Comincia bene Sinner: l'azzurro tiene il servizio

Alcaraz tiene bene il ritmo e forza l'errore di Sinner. L'azzurro rimonta, ma lo spagnolo indovina la risposta e trascina il game ai vantaggi, dove il n.1 tiene la battuta con un'altra prima vincente.

Al via il secondo set

Comincia il secondo parziale della finale.

A Sinner il primo set! 6-4

Sinner ha fretta di colpire e passa sotto per 15-30. Poi bella risposta profonda che vale il pareggio. Alcaraz sbaglia di dritto e l'azzurro guadagna un set point, finalizzato grazie al nastro che brucia il rovescio dello spagnolo: 6-4 il primo parziale.

Si riprende

Riprende l'incontro. Alcaraz torna in campo.

Problema all'occhio per Alcaraz

Lo spagnolo sta accusando un fastidio all'occhio e ha chiesto pertanto un medical time out per risolvere il problema.

Ancora in vantaggio Sinner: il n.1 tiene la battuta

Sinner guadagna il primo 15 con una gran prima seguita da un rovescio vincente. Poi, l'azzurro serve al corpo con Alcaraz un metro oltre la linea di fondo. Il n.1 chiude con un servizio e rovescio per 40-15.

Lo spagnolo tiene la battuta: 4-4

Sinner pronto a rispondere con aggressività, ma Alcaraz fa correre l'azzurro col dritto verso il lato destro del campo e si porta sul 30 pari. Poi il n.1 gioca un diagonale stretto che provoca l'errore dello spagnolo e guadagna una palla break. Il campione in carica indovina allora un servizio vincente e trascina il gioco ai vantaggi, dove tiene il turno di battuta dopo 52 minuti di incontro.

Alcaraz lasciato a zero: 4-3 Sinner

Eccolo il primo ace della finale, valido per il primo 15 di Sinner. L'azzurro arriva bene sulla smorzata di Alcaraz e si porta sul 30-0. Poi, una grande stop volley vincente e lo spagnolo che viene lasciato a zero.

Controbreak Sinner! 3-3

Alcaraz si rilassa e Sinner lavora al 100% su ogni singolo punto. Lo spagnolo però fa paura col dritto e ancor di più quando si teletrasporta da un punto all'altro del campo. Il n.2 pareggia i conti con una stop volley, ma l'azzurro trova una risposta vincente e guadagna una palla per il controbreak, poi finalizzata col dritto.

Break Alcaraz

Alcaraz fatica a lavorare la palla ma risponde bene in anticipo e guadagna una palla break facendo indietreggiare Sinner, chiamato a cancellare la sesta palla break dell'incontro. Cosa che gli riesce con un dritto in entrata vincente giocato sulla diagonale del rovescio dello spagnolo. Ma ai vantaggi, il campione in carica si aggiudica il quinto gioco.

Sinner va di fretta, lo spagnolo tiene il servizio: 2-2

Sinner muove Alcaraz da un angolo all'altro e si porta sul 30-0. L'azzurro è reattivo e riesce a sorprendere lo spagnolo con un dritto che termina fuori di pochissimo. Poi, ancora un dritto sbagliato del n.1. e il campione in carica che si muove magistralmente e risponde ribaltando lo svantaggio e tenendo il servizio.

Cancellate 2 palle break: 2-1 Sinner

Sinner guadagna il primo 15 con una diagonale vincente, poi non riesce a trovare l'angolo sul rovescio. Alcaraz rimonta allora sfoderando un'eccezionale risposta con il dritto, guadagnando due palle break con una palla corta. L'azzurro annulla la prima con il servizio, trascinando poi il game ai vantaggi con un altro servizio chirurgico. Il n.1 indovina un gran lungolinea e chiude poi con uno schiafo al volo.

Parità: Alcaraz tiene la battuta

Gran mano di Sinner che raggiunge una prevedibile volèe di Alcaraz e lo scavalca con il lob, poi mandato sul fondo campo dallo spagnolo. Poi, sul 30 pari, il n.1 guadagna una palla break togliendo il tempo all'avversario sul suo lato sinistro. Ma il n.2 la cancella con una gran prima esterna, trascinando il gioco ai vantaggi, dove ad avere la meglio è il campione in carica.

Sinner tiene il servizio: al n.1 il primo game

Subito uno scambio intenso con accelerazioni su entrambi i lati del campo. Il primo 15 va ad Alcaraz, poi Sinner pareggia sul dritto sbagliato dallo spagnolo, che indovina una buona risposta e si porta sul 30-15. Il n.2 va fuori giri con il dritto, ma il n.1 spreca con il rovescio, salvo poi rientrare nel game con un servizio vincente. Ai vantaggi va in scena una lunga lotta, vinta da Sinner che annulla complessivamente 3 palle break dopo 12 minuti di game.

Inizia il match!

È cominciata la finale del Roland Garros fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Al via il primo set, con il numero 1 al servizio.

Al via il riscaldamento

Effettuato il sorteggio, i due contendenti al titolo cominciano il riscaldamento. A breve l'inizio del match.

Alcaraz sceglie di rispondere

Lo spagnolo vince il sorteggio e sceglie di ricevere.

Giocatori in campo!

Scendono sul centrale Sinner e Alcaraz. A breve l'inizio della finale del Roland Garros 2025.

Sinner e Alcaraz: solo trionfi in finale Slam

Uno fra Sinner e Alcaraz conoscerà la delusione per la prima sconfitta in una finale Slam, con l'azzurro campione contro Daniil Medvedev e Zverev agli Australian Open 2024 e 2025, e lo spagnolo che si è aggiudicato i Major Us Open 2022, Wimbledon 2023 e 2024 e Roland Garros 2024 superando Casper Ruud, Novak Djokovic (entrambe le volte a Londra) e Zverev.

L'agenda di Sinner e Alcaraz

Calato il sipario sul Roland Garros, si darà il via alla stagione sull'erba con il numero 1 impegnato nella difesa del titolo ad Halle, mentre lo spagnolo scenderà in campo al Queen's.

Cerimonia di chiusura sul centrale

In corso la cerimonia di fine Roland Garros, con orchestra e corpo di ballo che si esibiscono sul rosso del Philippe-Chatrier.

A breve l'ingresso in campo di Sinner e Alcaraz

Manca poco all'ingresso sul centrale dei primi due tennisti al mondo, al momento impegnati nel riscaldamento pre-match.

La bacheca di Alcaraz

4 Slam: Roland Garros 2024, Wimbledon 2023, Wimbledon 2024, Us Open 2022

7 Masters 1000: Indian Wells 2023, Indian Wells 2024, Miami 2022, Madrid 2022, Madrid 2023, Montecarlo 2025, Internazionali d'Italia 2025

6 Atp 500: Rotterdam 2025, Rio de Janeiro 2022, Barcellona 2022, Barcellona 2023, Queen's 2024, Pechino 2024

2 Atp 250: Buenos Aires 2023, Umago 2021

1 Next Gen Atp 2021

1 Laver Cup 2024

1 argento olimpico, Parigi 2024

Il palmarès di Sinner

Questa la bacheca del campione azzurro.

3 Slam: Australian Open 2024, US Open 2024, Australian Open 2025

1 Atp Finals: Torino 2024

4 Masters 1000: Canadian Open 2023, Miami Open 2024, Cincinnati Open 2024, Shanghai Masters 2024

5 Atp 500: Washington Open 2021, China Open 2023, Vienna Open 2023, Rotterdam Open 2024, Halle Open 2024

6 Atp 250: Sofia 2020, 2021; Melbourne 2021, Anversa 2021, Umago 2022, Montpellier 2023

2 Coppa Davis: Malaga 2023, 2024

Alcaraz a Parigi: i numeri prima del trionfo

Campione in carica grazie al trionfo su Alexander Zverev (6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2), a Roland Garros Alcaraz vanta anche un terzo turno alla prima partecipazione nel 2021, un quarto di finale e una semifinale.

14:33

I numeri di Sinner al Roland Garros

Alla sua quinta partecipazione allo Slam di Parigi, dal 2020 Sinner ha messo in serie un quarto di finale, due quarti turni, un secondo turno e una semifinale.

14:28

I precedenti sul rosso fra Sinner e Alcaraz

Chissà se anche Sinner ha la stessa considerazione che Andre Agassi aveva dei terraioli. Lui che sul cemento si è laureato 3 volte campione Slam, vanta un solo successo sul rosso contro Alcaraz, che rimanda alla finale diUmago 2022, quando si impose per 6-7(5), 6-1, 6-1. A questo si aggiunge anche la finale di Roma e la semifinale del Roland Garros della scorsa stagione che hanno visto il n.2 Atp imporsi in entrambe le occasioni. Considerata invece la finale sul cemento di Pechino, il bilancio delle finali riporta il vantaggio per 2-1 lo spagnolo.

14:25

Panatta a Tuttosport: "Sinner non è più un novellino"

Anche Adriano Panatta è intervenuto sulle pagine di Tuttosport in merito all'ultimo atto dello Slam parigino, che lo ha visto trionfare nel '76: "Sarà una finale zeppa di stress, come tutte le finali dello Slam. Sinner è la quarta che gioca, non è più un novellino, ma a Parigi la domenica della finale è sempre una giornata speciale. Lieto di seguirla comodamente da casa, facendo il tifo per Jannik. Se lo merita. Io ho già dato". Qui l'intervista completa.

14:21

Furlan a Tuttosport: "Sinner schiacciasassi"

Sul match Sinner-Alcaraz ha risposto Renzo Furlan, che a Tuttosport ha dichiarato: "La miglior finale che il torneo e gli spettatori potessero aspettarsi, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il numero 1 e il numero 2 del mondo. Entrambi hanno dimostrato nelle tappe di avvicinamento alla sfida clou di possedere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Lo si dice sempre quando si parla di loro ma non è scontato ribadire il concetto sul campo e in un contesto così importante come quello dello Slam parigino". Qui l'intervista completa.

14:07

Roland Garros 2025: tutti i trionfi

Resta dunque un solo titolo da assegnare al Roland Garros 2025, con Sinner e Alcaraz che alle ore 15 si contenderanno la finale del singolare maschile. Questi tutti i trionfi dell'edizione in corso:

Singolare femminile: Coco Gauff b. Aryna Sabalenka 6(5)-7, 6-2, 6-4

b. Aryna Sabalenka 6(5)-7, 6-2, 6-4 Doppio maschile: Horacio Zeballos - Marcel Granollers b. Joel Salisbury-Neal Skupski 6-0, 6(5)-7, 7-5

- b. Joel Salisbury-Neal Skupski 6-0, 6(5)-7, 7-5 Doppio femminile: Sara Errani - Jasmine Paolini b. Anna Danilina-Aleksandra Krunic 6-4, 2-6, 6-1

- b. Anna Danilina-Aleksandra Krunic 6-4, 2-6, 6-1 Doppio misto: Sara Errani-Andrea Vavassori b. Taylor Townsend-Evan King 6-4, 6-2

Errani: "Qui i migliori ricordi", Paolini: "Sara un'ispirazione"

Queste le parole di Paolini dopo il trionfo: "Ringrazio il nostro team. Sono 20 giorni che siamo qui e mi sono divertito molto con voi. Ringrazio la direzione del torneo e il pubblico per aver reso speciale queste settimane. Un grazie anche a tutto il pubblico italiano. L'anno scorso abbiamo perso in finale e finalmente ce l'abbiamo fatta. Ringrazio Sara che è una grande campionessa e per me è un'ispirazione. Mi ha reso una giocatrice migliore e condividere questi con lei è incredibile". Così invece Errani: "Questo è il torneo in cui ho migliori ricordi. Ringrazio Jasmine che mi da energie tutti i giorni. Grazie anche al team, con cui abbiamo passato tanto bel tempo insieme. Abbiamo fatto un qualcosa di grande e ce ne renderemo conto nei prossimi giorni. Sono state tre settimane faticose ma speciali".

13:57

Un sogno lungo 49 anni

In palio a Parigi, la chance di riportare in Italia la Coppa dei Moschettieri, sollevata l’ultima volta da Adriano Panatta nel 1976, quando sconfisse Harold Solomon con lo score 6-1, 6-4, 4-6, 7-6(3). Leggi l'intervista di Panatta a Tuttosport sul suo trionfo al Roland Garros e sulla finale Sinner-Alcaraz.

Sinner insegue nella Race Atp

Non è mai solo una questione di ranking. Il numero 1 al mondo ha celebrato il 4 giugno il suo primo anniversario da leader della graduatoria mondiale. Al 7 giugno, l'aggiornamento Atp riporta 10880 punti per l'azzurro e 8150 per il suo vice. Per fortuna dell'Italtennis, che ha ora la possibilità di aggiungere una nuova scheda al proprio archivio dopo il trionfo di Adriano Panatta del 1976, il primato dell'altoatesino è rimasto al sicuro nonostante i 3 mesi di stop e non ci si è ritrovati dunque a dover parlare di testa a testa. Non invece nella Race stagionale, dove a guidare i primi 8 è lo spagnolo con 5040 punti contro i 3950 di Sinner. Sono invece 2600 i punti di Lorenzo Musetti, che valgono la 5ª posizione.

Errani eterna. Secondo trionfo dopo il misto con Vavassori

Non cessa di splendere la bacheca di Errani, che a Parigi si prende la scena per la seconda volta dopo il trionfo nel doppio misto con Andrea Vavassori (6-4, 6-2 contro Taylor Townsend ed Evan King). Il palmarès di doppio femminile dell'azzurra classe '87 riporta ora 2 Australian Open (2013, 2014), Roland Garros (2012, 2025), Wimbledon (2014), Us Open (2012) e l'oro olimpico di Parigi (2024) che sul centrale del Roland Garros ha consacrato una carriera straripante di successi con il Career Golden Slam.

È finita! Errani e Paolini trionfano a Parigi!

La coppia azzurra, oro olimpico a Parigi 2024 e già finalista al Roland Garros dello scorso anno, trionfa a Parigi. Danilina e Krunic sconfitte per 6-4, 2-6, 6-1. Paolini torna a sorridere dopo l'eliminazione al quarto turno del singolare (contro Elina Svitolina) e insieme ad Errani mette in serie il secondo titolo consecutivo dopo il trionfo di Roma.

Errani-Paolini: le azzurre servono per il match

Provano a rientrare nell'incontro Danilina e Krunic, che sul 5-0 tengono il servizio e conquistano il loro primo game del terzo set. Errani e Paolini servono ora per il match: titolo a un passo.

La prima finale Z in uno Slam

Sul Philippe-Chatrier andrà in scena la prima finale Slam tra contendenti nati nel secondo millennio. 16 agosto 2001 la data di nascita del numero 1 e 5 maggio 2003 la data di nascita del suo vice in classifica.

Break Errani-Paolini: 4-0!

Errani e Paolini si aggiudicano ai vantaggi il quarto game del terzo set.

Sinner e Alcaraz in campo a partire dalle 15

La finale del singolare maschile del Roland Garros è prevista non prima delle ore 15 sul Philippe-Chatrier.

Il cammino verso la finale di Parigi

Sinner si presenta alla sua prima finale del Roland Garros reduce dai successi contro Arthur Rinderknech (6-4, 6-3, 7-5), Richard Gasquet (6-3, 6-0, 6-4), Jiri Lehecka (6-0, 6-1, 6-2), Alexej Rublev (6-1, 6-3, 6-4) Aleksandr Bublik (6-1, 7-5, 6-0) e Novak Djokovic (6-4, 7-5, 7(7)-6(3)). Alla sua seconda finale dopo il trionfo nel 2024, seguito al successo contro l'azzurro in semifinale, Alcaraz ha invece superato Fabian Marozsan (6-1, 4-6, 6-1, 6-2), Damir Dzumhur (6-1, 6-3, 4-6, 6-4), Ben Shelton (7(10)-6(8). 4-6, 6-4), Tommy Paul (6-0, 6-1, 6-4) e Lorenzo Musetti (4-6, 7(7)-6(3), 6-0, 2-0).

Errani-Paolini al terzo set

Nel mentre, Italia in campo con Jasmine Paolini e Sara Errani - già campionesse a Roma - che contendono alla coppia Aleksandra Krunic-Anna Danilina la finale del doppio femminile. Il tandem azzurro ha chiuso il primo set in vantaggio per 6-4. Poi, il pareggio per 2-6 che trascina il match al terzo e decisivo set: al momento, Paolini ed Errani conducono per 2 giochi a 0.

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Sinner e Alcaraz si affrontano per la 12ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 7 vittorie per lo spagnolo. Il numero 2 Atp resta inoltre l'ultimo avversario ad avere sconfitto il campione azzurro, come già prima della finale di Roma. Questi tutti i precedenti:

Internazionali d'Italia 2025, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1

b. Sinner 7-6(5), 6-1 Pechino 2024, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6), 6-4, 7-6(3)

b. Sinner 6-7(6), 6-4, 7-6(3) Roland Garros 2024, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

b. Sinner - 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 Indian Wells 2024, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 1-6, 6-3, 6-2

b. Sinner - 1-6, 6-3, 6-2 Pechino 2023, semifinale: Sinner b. Alcaraz - 7-6(4), 6-1

b. Alcaraz - 7-6(4), 6-1 Miami 2023, semifinale: Sinner b. Alcaraz - 6-7(4), 6-4, 6-2

b. Alcaraz - 6-7(4), 6-4, 6-2 Indian Wells 2023, semifinale: Alcaraz b. Sinner - 7-6(4), 6-3

b. Sinner - 7-6(4), 6-3 Us Open 2022, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner - 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3

b. Sinner - 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 Umago 2022, finale: Sinner b. Alcaraz - 6-7(5) 6-1, 6-1

b. Alcaraz - 6-7(5) 6-1, 6-1 Wimbledon 2022, terzo turno: Sinner b. Alcaraz - 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3

b. Alcaraz - 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3 Parigi-Bercy 2021, secondo turno: Alcaraz b. Sinner - 7-6(1), 7-5

