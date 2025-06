Sinner-Djokovic, diretta Roland Garros: la semifinale in tempo reale

Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano al Roland Garros per contendersi la finale del Major francese. Il numero 1 al mondo, che il 4 giugno 2024 sul rosso di Parigi ha ereditato dal serbo la leadership della graduatoria mondiale, è reduce dal successo su Aleksandr Bublik per 6-1, 7-5, 6-0. Il 24 volte campione Slam ha invece rimontato il numero 3 Alexander Zverev con lo score 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Il vincitore affronterà Carlos Alcaraz , uscito vincitore dal match contro Lorenzo Musetti in seguito al ritiro dell'azzurro : 4-6, 7(7)-6(3), 6-0, 6-2 il punteggio. Finale in programma domenica 8 giugno.

18:05

Alcaraz: "Sinner-Djokovic una delle sfide più belle"

Non ha avuto sorte diversa da quella di Monte Carlo Musetti, che nella riedizione Slam della finale con Alcaraz si è arreso al quarto set causa infortunio. Al termine del match, il numero 2 al mondo ha risposto sull’altra semifinale in programma: "La guarderò sicuramente, non me la perderò. È una delle sfide più belle che possiamo avere oggi nel tennis, me la godrò. Sono un grande amante del tennis, ci godremo tutti lo spettacolo: sarà una bellissima partita".

17:55

Sinner e Djokovic in campo alle 19

Il numero 1 al mondo è atteso sul Philippe-Chatrier alle ore 19.

17:50

Il palmarès Golden di Nole

Il 4 agosto 2024, Novak Djokovic sconfiggeva Carlos Alcaraz nella finale olimpica di Parigi. Il serbo crolla sul rosso, le telecamere inquadrano le mani tremanti, poi la corsa sugli spalti ad abbracciare i connazionali con la bandiera sulle spalle: è il quinto tennista nella storia a completare il Golden Slam dopo Andre Agassi, Rafa Nadal, Steffi Graf e Serena Williams. Nel suo curriculum, anche il Golden Masters e il primato di 6 Mille vinti in un anno solare.

17:45

Djoker n.1 nella storia

I numeri non mentono: Nole Djokovic è il miglior tennista di tutti i tempi. Ma per evitare disordini nelle piazze, è opportuno limitare il discorso alla graduatoria del maggior numero di Slam vinti. Il serbo, come è noto, guida la classifica con 24 trionfi, di cui 10 all’AO. Ma il suo nome risulta anche in cima alle graduatorie del maggior numero di match validi per le finali (37) semifinali (50) e quarti di finale (62).

17:35

Djokovic alla 6ª semifinale di Parigi

L’ex numero 1 al mondo disputa la sua sesta semifinale al Roland Garros. Questi i ko al penultimo atto di Parigi in 20 anni di presenze ai Major: 2007, 2008, 2011, 2013, 2019. In questa edizione, il serbo si è fatto strada superando Mackenzie Mcdonald (6-3, 6-3, 6-3), Corentin Moutet (6-3, 6-2, 7(7)-6(1), Filip Misolic (6-3, 6-4, 6-2), Cameron Norrie (6-2, 6-3, 6-2) e per ultimo il classe ’97 Alexander Zverev.

17:30

Il cammino di Sinner al Roland Garros

Superati senza troppe difficoltà i francesi Arthur Rinderknech (6-4, 6-3, 7-5) e Richard Gasquet (6-3, 6-0, 6-4), Sinner ha poi travolto Jiri Lehecka (6-0, 6-1, 6-2) e Alexej Rublev (6-1, 6-3, 6-4). Infine, il match contro la sorpresa Aleksandr Bublik che è valsa la seconda semifinale consecutiva al Roland Garros.

17:20

Il n.1 per la sua 4ª finale Slam

Non un precedente qualunque fra Sinner e Djokovic, con l’azzurro che ritrova il serbo sul rosso di Parigi, dove il 4 giugno 2024 ne ha ereditato il comando della graduatoria mondiale in seguito al forfait del suo predecessore. Per il numero 1, il centrale del Roland Garros mette in palio la prima finale in carriera al Major francese, nonché la quarta in uno Slam dopo i trionfi agli Australian Open 2024 e 2025 e allo Us Open 2024.

17:15

Sinner-Djokovic: i precedenti

Sinner e Djokovic si ritrovano per la nona volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 4 vittorie per parte. L’ultimo incontro rimanda alla finale di Shanghai del 2024 vinta dall’azzurro per 7-6(4), 6-3. Questi invece gli altri risultati:

2024 - Australian Open, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3.

b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3. 2023 - Coppa Davis, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5.

b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5. 2023 - Atp Finals, finale: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3.

b. Sinner 6-3, 6-3. 2023 - Atp Finals, primo turno: Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2).

b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2). 2023 - Wimbledon, semifinale: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4).

b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4). 2022 - Wimbledon, quarti di finale: Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.

b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. 2021 - Monte Carlo, secondo turno: Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2.

Roland Garros, Parigi.