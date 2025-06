Torneo Halle, Sinner torna in campo: chi sfida al primo turno, possibili quarti, tabellone completo

HALLE (Germania) - Missione Wimbledon attivata per Jannik Sinner . Archiviata la sconfitta al Roland Garros contro Carlos Alcaraz il numero 1 al mondo si prepara alla breve ma importante stagione sul verde dove è chiamato a difendere il titolo di Halle (circuito 500 dal 16 al 22 giugno). Jannik infatti vinse sull'erba tedesca il torneo di preparazione allo Slam britannico battendo in finale l'amico Hubet Hurkacz con un doppio 7-6. Con Alcaraz al Queen's (insieme a Draper, Fritz, Paul e Rune) sarà Alexander Zverev (testa di serie numero 2) l'avversario più temibile per Jannik contando che il tedesco arriverà con il rodaggio di Stoccarda: il numero 3 al mondo infatti è impegnato oggi nelle semifinali del torneo Atp 250 contro Ben Shelton.

Sinner: "Mai giocato così su terra"

In occasione del Media Day Jannik è tornato a commentare la finale del Roland Garros guardando il lato positivo: "Non avevo mai giocato un tennis del genere sulla terra. Ho fatto finale a Roma, finale Parigi in un altro Slam... È stato fantastico, il livello a cui io e Carlos abbiamo giocato è stato estremamente alto. Sono felice di aver fatto parte di tutto ciò". Un Sinner che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato di essere pronto per la sfida sul verde: "Sono qua per una nuova grande sfida. Ci saranno sicuramente nuove difficoltà perché è una superficie diversa, ma sono contento"

Atp 500 Halle, le 8 teste di serie

1) J.SINNER (ITA)

2) A.Zverev (GER)

3) D.Medvedev (RUS)

4) A.Rublev (RUS)

5) F.Cerundolo (ARG)

6) U.Humbert (FRA)

7) T.Machac (CZE)

8) K.Khachanov (RUS)

Oltre a Sinner a rappresentare l'Italia anche Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.