Djokovic shock: “Mio padre dagli usurai di Belgrado per darmi una chance”. E la banana a Ivanisevic…

Penso che Goran sia venuto ad allenarsi, l'ho visto in palestra. Non l'ho visto mangiare niente lì. Ha giocato a tennis, ha finito l'allenamento ed è durato un'ora e mezza, due, non so. Non l'ho visto mangiare niente. Ha bevuto, ha giocato con me, ora corre e mentre aspetta che gli servano da mangiare al ristorante, gli porto una Bonzita, prendo la mia e gli corro incontro. Da ragazzino, avevo 13-14 anni. Corro da Goran, anche se abbiamo giocato, c'erano 20 bambini lì, cosa posso dire a Goran, che deve stare attento alla sua alimentazione? Ma ho osato e gli ho detto: "Goran, per favore, non hai mangiato. Prendi questo, è buono". Lui ha riso e ha detto: "Va bene ragazzo, va bene". Poi ha detto a Nikki, questo piccoletto, che mi ha portato Bonzita. Sono quei momenti che ricordo con immensa gioia e felicità nel cuore. Ogni momento trascorso all'accademia di Pilic è stato perfetto per me”.

Gli inizi di carriera e le prime 'bugie'

“E dopo due incontri, è andata proprio così. Ci hanno offerto tutto questo, "castelli e città" e tutto il resto. Nikki ci ha avvertiti allora: 'Se vi promettono tutto, cosa che dubito, dite che volete avere una 'base' anche in Europa'. Questo significa che avete una base con loro, ma quando siete in Europa per diversi mesi per partecipare ai tornei europei, avete bisogno di una 'base' europea. Potete essere in Serbia, nella mia accademia o ovunque decidiate, ma avete bisogno di una 'base' da cui partire e dove avere una vita organizzata, il che è logico, normale e prevedibile'. Quando gliel'abbiamo chiesto, ci hanno detto che non c'erano problemi e che aveva senso. Ci hanno detto che ci avrebbero ricontattato qualche giorno dopo il nostro ritorno. Non ci hanno mai più risposto. "Mai?" - replica Bilic - "Non ci hanno mai più risposto" - prosegue Nole - "Anche oggi, quando li vediamo, perché li vedo ai tornei. Li saluto e così via. È il mondo in cui le cose accadono e si svolgono, e in questo modo ci siamo resi conto di avere una mentalità diversa. Parlo in generale, non affermo che tutti i membri di questa religione siano così. Ma in generale siamo così, tutti i popoli dei paesi dell'ex Jugoslavia. La nostra parola vale più della carta, e questo ha un valore. Quando dici qualcosa a qualcuno, fai una promessa, stringi la mano, lo guardi negli occhi e dici che è così e poi lo pugnali alle spalle. Non possiamo capirlo. Per molto tempo non siamo riusciti a capirlo. Per questo motivo, mio ​​padre ha sofferto molto perché non riusciva a capire perché andasse così. Ma per loro, sembra che sia la vita di tutti i giorni: è normale, a meno che non si metta qualcosa nero su bianco, allora è qualcos'altro. Ma tu stesso sai di averci passato tanti anni. Sì, per loro è tutto lavoro, niente di personale. E per noi è tutto personale e niente lavoro".