Esordio amaro per l'Italia del tennis nel "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in scena sull'erba della OWL Arena di Halle, in Germania. Luciano Darderi , numero 56 del mondo, si è arreso di fronte al greco Stefanos Tsitsipas , 25 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (5). Agli ottavi di finale Tsitsipas sfiderà il vincente del match fra l'argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Alex Michelsen .

Gli italiani ad Halle

L'avventura per Darderi sull'erba è, purtroppo, iniziata nel peggiore dei modi, ritrovandosi costretto a cedere il passo al greco Stefanos Tsitsipas. Un match in cui ha, fondamentalmente, regnato l'equilibrio, deciso al tie-break dell'ultimo set in cui il numero 25 ATP ha posto la parola fine alla partita, strappando la qualificazione agli ottavi di finale. Chi, invece, ha ancora la possibilità di ottenere il pass per il prossimo turno, sono gli altri tre italiani ancora in gara in Germania: Jannik Sinner sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann, match da cui potrebbe ottenere la qualificazione al turno successivo ed affrontare il già qualificato Bublik; Flavio Cobolli, che affronterà il numero 57 ATP Joao Fonseca e Lorenzo Sonego -reduce dalla sconfitta nel doppio proprio con il numero 1 ATP - in gara contro il 'padrone di casa' Jan-Lennard Struff.