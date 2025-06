"Alcaraz-Raducanu, c'è qualcosa di elettrico": Kyrgios infiamma il gossip

Il gossip sul presunto flirt tra Emma Raducanu e Carlos Alcaraz sta tenendo banco a Wimbledon . Tutto è nato da un’innocente rivelazione: i due faranno coppia nel doppio misto agli US Open di agosto. Ma da quella battuta del tennista ("Ci ha messo un po’ a dirmi di sì", ndr), si è dato il via a numerose speculazioni che vanno ben oltre la sfera sportiva. La domanda che in tanti si pongono in questo momento è: " C’è davvero del tenero tra le due giovani star del tennis mondiale? ".

Alcaraz e Raducanu, Kyrgios infiamma il gossip

"In campo sarà lei il capo”, ha affermato Alcaraz, scherzando, forse per alcuni per nascondere un’intesa non solo professionale. Intanto, Emma Raducanu è stata avvistata tra gli spalti del torneo del Queen's Club, a seguire con attenzione la semifinale dello spagnolo, alimentando così ulteriori rumors. I tabloid britannici hanno persino interpellato uno psicologo esperto di linguaggio non verbale secondo cui Raducanu mostrerebbe segnali inequivocabili d’interesse verso Alcaraz: le pupille dilatate, il volto che si illumina, lo sguardo sfuggente quando si parla di lui.