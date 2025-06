Fabio Fognini debutta a Wimbledon , terzo Slam della stagione, affrontando Carlos Alcaraz al primo turno del prestigioso torneo londinese. Il tennista azzurro, numero 130 del ranking mondiale, è chiamato subito ad affrontare lo spagnolo, favorito insieme a Sinner per la vittoria finale del torneo. Alcaraz arriva a Wimbledon molto carico, dopo la vittoria del Roland Garros in finale in rimonta contro l'altoatesino. Tra i due tennisti sarà il terzo scontro ufficiale: i primi due sono stati vinti da Alcaraz entrambi nell' Atp di Rio de Janiero nel 2022 e nel 2023. Chi vincerà la sfida, nel secondo turno giocherà contro il vincente della partita tra il britannico Tarvet e lo svizzero Riedi .

Break consolidato: 4-2 Fognini

Alcaraz ci prova con il suo talento, ma Fognini regala un altro smash da applausi e consolida il break per il 4-2 dopo 3 ore e 37 minuti di gioco.

E' break Fognini, sorpasso sul 3-2

Pazzesco Fognini che regala colpi magici mettendo in difficoltà Alcaraz. Alla fine arriva il break alla prima occasione utile ed è sorpasso del tennista sanremese

Fognini ristabilisce la parità: 2-2

Continua lo spettacolo sul centrale con l'azzurro che tiene Alcaraz a 30. E' 2-2 nel quarto set

Fognini show, ma Carlos difende il servizio: 2-1 Alcaraz al quarto set

I due tennisti tengono la battuta nei primi tre game del quarto set. Fognini continua a giocare un grande tennis, Alcaraz vince il terzo gioco con grande difficoltà, dopo una lunga serie di vantaggi e dopo aver annullato tre break point: spagnolo avanti 2-1.

Alcaraz risponde da campione e vince il terzo set 7-5

Carlos tiene il servizio a 0 e poi prende la battuta a Fognini (decisivo anche un brutto doppio fallo sul 40-40), portando a casa il terzo con il punteggio di 7-5 dopo un'ora e tre minuti di gioco. Spagnolo avanti 2 set a 1.

Super Fognini, controbreak spettacolare: ovazione di tutto lo stadio

Alcaraz ottiene il break ma poi Fognini risponde con un immediato controbreak spettacolare. L'italiano si rende protagonista di alcuni punti incredibili, meritando l'ovazione di tutto lo stadio e lasciando di stucco anche David Beckham (presente in tribuna). Fabio, poi, tiene la battuta e pareggia i conti: 5-5 al terzo set.

Fognini e lo spagnolo (a fatica) tengono il servizio: 4-3 per Carlos

I due tennisti difendono la battuta, Carlos con grande fatica. Lo spagnolo, infatti, vince il game al servizio solo ai vantaggi e dopo aver annullato tre break point.

Reazione Alcaraz, due game di fila e risultato ribaltato

Controbreak immediato dello spagnolo, che ruba il servizio a 0 a Fognini e poi tiene la battuta, portandosi sul 3-2 nel terzo set.

Grande Fabio, che break: avanti 2-1 al terzo set

Alcaraz apre il terzo set tenendo la battuta, poi si scatena Fognini che vince il secondo gioco e ottiene il break ai vantaggi nel terzo: ora l'azzurro è avanti 2-1.

Fognini vince il secondo set al tie-break

Fognini e Alcaraz non sbagliano i turni di battuta e vanno sul 6-6. Al tie-break, con il punteggio di 7-5, trionfa l'azzurro che vince il secondo set dopo un'ora e sei minuti di gioco.

Controbreak di Fognini, che ribalta il risultato: 5-4

Grande reazione dell'azzurro, che risponde vincendo tre giochi consecutivi e ribaltando il risultato grazie anche ad un controbreak: 5-4 per Fabio, Alcaraz batte per allungare il set.

Alcaraz ruba il servizio e allunga sul 4-2

Lo spagnolo vince tre game di fila, tenendo due volte il servizio e conquistando il break sulla battuta di Fognini: Carlos è orva in vantaggio 4-2 nel secondo parziale.

Fognini-Alcaraz, 2-1 al secondo set

Il secondo set inizia con l'azzurro alla battuta. Fognini e Alcaraz difendono i rispettivi game al servizio nei primi tre giochi: cambio campo sul risultato di 2-1 per l'italiano.

Break di Alcaraz, lo spagnolo vince il primo set 7-5

Lo spagnolo rompe l'equilibrio e conquista il break all'undicesimo game, andando sul 6-5 e servendo per il set. Alla battuta non sbaglia e vince il primo parziale con il punteggio di 7-5 dopo 54 minuti di gioco.

Grande equilibrio tra l'azzurro e lo spagnolo

Grande equilibrio tra Fognini e Alcaraz nel primo set. L'azzurro tiene sempre il servizio, anche lo spagnolo che difende la battuta nel decimo gioco, andando sul 5-5 e allungando il set.

Fognini-Alcaraz: nessun break nei primi 6 game

Iniziata la sfida tra l'azzurro e lo spagnolo. Fognini comincia alla battuta, tiene il servizio e vince il primo gioco. Nessun break nei primi 6 game: 3-3 tra l'italiano e Alcaraz, che ha annullato tre break point nel sesto gioco.

Dove vedere Fognini-Alcaraz: diretta tv e streaming

La sfida tra Fognini e Alcaraz si disputerà lunedì 30 giugno ed aprirà il programma del Centre Court di Londra a partire dalle ore 14:30. Fognini-Alcaraz sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky, con la diretta streaming disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV (per gli abbonati).

Le parole di Alcaraz

"E' una bella sensazione tornare qui a Wimbledon come campione in carica. Sono davvero entusiasta di iniziare il torneo. Non vedo l'ora di giocare il mio primo match lunedì. Vediamo come andrà". Carlos Alcaraz si è allenato con diversi giocatori in questi giorni di avvicinamento a Wimbledon dove si presenta come l'uomo da battere dopo la vittoria nel torneo 500 del Queen's arrivata in finale contro Lehecka. Qualche scambio c'è stato anche l'astro nascente brasiliano Joao Fonseca: "Ero emozionato all'idea di giocare con lui, visto che l'ultima volta che ci eravamo incrociati era stata al Master del 2023. Per lui il tennis su erba è una cosa abbastanza nuova. Ne abbiamo parlato: non ha molta esperienza sull'erba. Ma il suo tennis, il fatto che ama giocare in modo aggressivo, colpire grandi dritti, andare a rete sono abbastanza sicuro che lo porterà a diventare molto presto un giocatore di livello sull'erba. E' molto giovane e sta iniziando solo ora a giocare certi tornei, ma il suo livello è già molto, molto alto. Quando gioco senza pensare a nient'altro, ma solo a giocare o a divertirmi, credo di avere la libertà di fare come mi pare e piace. Quando questo accade, mostro sempre il mio miglior tennis, il mio miglior livello".