Tsitsipas e Paula Badosa, è finita: amore al capolinea dopo il flop a Wimbledon

Badosa-Tsitsipas, i motivi della rottura

Già nel maggio dello scorso anno c’era stata una separazione tra i due tennisti, poi rientrata. Stavolta, però, non sembrano esserci margini per un ritorno di fiamma tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. "Stavano attraversando un momento complesso sul piano professionale", avrebbe rivelato una fonte vicino alla coppia per poi aggiungere: "La doppia eliminazione al primo turno di Wimbledon ha pesato moltissimo. Gli infortuni li hanno segnati e hanno finito per influenzare anche il loro rapporto". Nonostante i tentativi di salvare la relazione, i due avrebbero deciso di separarsi da adulti, senza rancori né terze persone coinvolte: "È stata una decisione matura, loro si sono amati molto, ma i fantasmi del passato e le difficoltà fisiche hanno reso impossibile andare avanti", avrebbe affermato la fonte. Ora per entrambi è tempo di guardare avanti, concentrarsi sulle rispettive carriere e cercare di ritrovare la serenità, dentro e fuori dal campo.