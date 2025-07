Panatta, zia Yetta e le ex in piscina: sfottò senza età, il boom social degli auguri di Bertolucci

Continua il botta e risposta tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. I due, legati oltre che dalle esperienze sul campo da tennis anche da una profonda amicizia, sono molto attivi sui social e spesso si scambiano battute e prese in giro. Nel giorno del 75° compleanno dell'ex tennista romano, il collega ha pubblicato su X una serie di post ironici: attraverso l'intelligenza artificiale Bertolucci ha ricreato l'immagine di Panatta con in mano un bicchiere e alle sue spalle alcune donne avanti con l'età. "Festeggia con alcune delle ex", scherza Bertolucci che subito dopo ritrae quattro di esse sulle sdraio e commenta: "Hanno preso possesso della piscina dell'hotel". Paolo, scherzando sulle doti da Don Giovanni di Adriano, gli attribuisce flirt improbabili, come ad esempio con il personaggio di Zia Yetta de “La Tata”, la sitcom degli anni '90.