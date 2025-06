Panatta show: “Sinner mette paura, non vuole vincere, 'te vò menà’”. Su Cobolli e Musetti...

Anche il secondo grande Slam dell'anno sta raggiungendo il suo momento clou. Con Lorenzo Musetti ai quarti del Roland Garros , dopo aver battuto Rune, ora c'è attesa per conoscere il risultato del match tra Jannik Sinner e Rublev . A margine, ad analizzare i tennisti sono state due leggende italiane: Paolo Bertolucci e Adriano Panatta nel podcast "La Telefonata". Tanti i temi sviscerati dai due, non sono mancati gli elogi per il numero uno al mondo, per il quale è stata individuata una "dote" particolare.

Panatta e Bertolucci su Cobolli: "Può entrare nei primi 10 del mondo"

Nella lunga chiacchierata tra i due ex tennisti, non è mancato un passaggio su Flavio Cobolli, che quest'anno sta facendo vedere un'importante evoluzione. E a incoronarlo è Panatta: "Cobolli, gioca bene. L'ho visto, c'ho parlato, è un bravo ragazzo. Dovrà fare ancora un piccolo salto perché con Zverev è ancora lontano, non lontanissimo. Penso possa arrivare nei primi 10 del mondo, forse in due anni". E Bertolucci individua come e dove deve migliorare: "Sì, deve migliorare la programmazione e la parte tattica". E gli fa eco Panatta: "Non serve benissimo, quindi per giocare nei primi 10 deve migliorare e modificare il lancio di palla, che lo fa sempre per il kick e mai per l'Ace. Ha un grande vantaggio, perché ha la gamba da giocatore di calcio. Non si lamenta più, al massimo guarda la panchina, delle volte era più insofferente". E Bertolucci chiude: "Fra due anni vedremo, è partito in ritardo rispetto agli altri".