WIMBLEDON (Londra) - Flavio Cobolli , numero 22 del ranking mondiale ATP, dopo una grande gara deve arrendersi all'eterno Novak Djokovic che dopo 3 ore e 13 minuti vola in semifinale a Wimbledon col punteggio di 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Spavento sul secondo matchpoint quando il serbo è scivolato per provare a prendere una palla che ha cambiato direzione dopo aver toccato il nastro. Dopo qualche attimo di suspense, Djokovic si è rialzato chiudendo di fatto la gara. Ora in semifinale, il serbo se la vedrà contro Jannik Sinner che ha liquidato Shelton nel giro di tre set .

20:48

Le parole di Djokovic

"Prima di tutto congratulazioni a Flavio per un grande torneo e una grande battaglia. Ci avevo giocato contro una volta sul cemento ma ci siamo allenati spesso insieme, l'avevo visto qui ma c'è una bella differenza tra allenarsi e giocare. Mi ha sorpreso per il coraggio con cui ha giocato, ha talento e sono sicuro che lo vedremo ancora a lungo nel circuito". Così Novak Djokovic commenta la vittoria contro Flavio Cobolli a Wimbledon: "Alla fine sono scivolato, sull'erba succede, quest'anno non era mai accaduto. Ma sto bene", ha aggiunto. "Wimbledon era, è e sarà il torneo più speciale del nostro sport. Per me è importantissimo a 38 anni giocare nelle ultime giornate qui a Wimbledon. E' una cosa che mi fa sentire giovane e competere contro ragazzi giovani come Cobolli. E a proposito di giovani avrò Sinner in semifinale ora".

20:36

Game, set, match: Djokovic vola in semifinale!

Eterno Nole, Cobolli deve arrendersi al quarto set. Paura per il serbo sul 40-40 dopo una spaccata in caduta: dopo qualche secondo di spavento, Djokovic si rialza e chiude la gara.

20:27

Break Djokovic che ora serve per il match

Primo break di questo quarto set: il serbo si porta avanti ed ora ha il suo destino in mano. Cobolli riceve per restare nel match

20:24

Perfetto equilibrio: 4-4 nel quarto set

Brutto errore sotto rete di Djokovic che prima spreca il punto del servizio ma poi lo recupera prontamente e si riporta in parità

20:17

Cobolli non molla: 4-3

L'azzurro esce bene da un 15-30 che freddezza e grazie alle prime palle si porta a casa un game fondamentale

20:14

Servizio a 0 per Djokovic

Entrati nella zona calda del match: 3-3 nel quarto set. Cobolli a battuta

20:11

Cobolli mantiene il vantaggio: 3-2

Game non dispendioso per l'azzurro che lo porta a casa chiudendolo a 15: pochi scambi tra i due tennisti, fondamentali le prime palle in questo momento del match

20:08

Servizio a 0 per Djokovic

Game veloce a battuta per il serbo che non sbaglia mai e va sul 2-2

20:05

Cobolli di nuovo avanti: 2-1

Ennesimo ace di Flavio che lascia a 30 Djokovic e rimette la testa avanti

20:01

Nole tiene il servizio: 1-1

Il serbo risponde bene al servizio di Cobolli e si porta in parità nel quarto set

19:57

Cobolli inizia bene il quarto set

L'azzurro tiene il servizio ai vantaggi e si porta subito avanti nel quarto set

19:50

Terzo set a Djokovic: 7-5 per il serbo

Dopo un terzo set equilibrato, Nole se lo porta a casa sul 7-5 mantenendo il servizio a 15 e andando in vantaggio su Cobolli

19:46

Break Djokovic: 6-5

Arriva un break decisivo per Nole che ora serve per il set

19:43

Djokovic domina il servizio: 5-5

Momento delicato e molto equilibrato di questo terzo set: Nole resta in gara senza difficoltà

19:39

Cobolli ancora avanti: 5-4

L'azzurro tiene a 0 un servizio molto veloce condito da due ace: ora il serbo batte per restare nel set

19:37

Djokovic pareggia i conti

Game difficile per il serbo che riesce a portarsi a casa il servizio e va sul 4-4

19:31

Servizio a Cobolli, Nole nervoso

Flavio torna avanti mantenendo il servizio a 30: nervoso Djokovic che prima si lamenta di non vedere bene la palla causa sole e poi a fine game lancia la racchetta con un gesto di stizza

19:27

Otto ace in gara per Djokovic

Nole va sul 3-3 dopo aver dominato il servizio. Da segnalare un intervento rapido del fisioterapista per Cobolli, prima dell'inizio del game, per un massaggio alla gamba

19:23

Cobolli avanti 3-2

Terzo game di fila vinto dall'azzurro che torna prepotentemente in partita e mette la testa avanti per la prima volta nel terzo set grazie anche a due ace

19:20

Controbreak di Cobolli

L'azzurro recupera il break di svantaggio in un game portato a casa ai vantaggi e pareggia i conti nel terzo set

19:11

Flavio tiene il servizio

L'azzurro interrompe la striscia di sette game consecutivi vinti dal serbo e tiene il suo servizio a 0 accorciando le distanze

19:09

Cobolli in difficoltà

Altro game a 0 per il serbo che ora sta dominando la gara e va sul doppio vantaggio

19:05

Terzo set, subito break di Nole

Terzo break consecutivo per Djokovic che lascia Cobolli a 15 e inizia in vantaggio il terzo set

18:59

Djokovic chiude il set sul 6-2

Secondo set dominato dal serbo che lo chiude sul 6-2 dopo due servizi rubati a Cobolli che regge solo fino al quarto game

18:56

'Nole' in striscia positiva

Djokovic inanella quattro vittorie di fila, staccando di un altro game cobolli. La volée nel finale porta il numero 6 ATP sul puntaggio di 5-2.

18:53

Djokovic ringhia

Il numero 6 ATP mette a segno un ottimo servizio, impedendo a Cobolli di mettere a segno punti. 4-2 e due game di vantaggio sull'italiano.

18:49

'Nole' breakka Cobolli

Break avvenuto con successo da parte di Djokovic. Il tennista serbo sfrutta la prima delle due palle break a disposizione e si porta in vantaggio col punteggio di tre game a due su Cobolli.

18:46

Agguanta la parità Djokovic

Sesto ace per Djokovic, con l'ultimo si assicura il secondo game su quattro e riporta tutto in parità: 2-2.

18:42

Botta e risposta

Cobolli risponde subito 'presente' e porta a casa il terzo game del match grazie ad un ottimo servizio. Djokovic insegue, 2-1 il punteggio.

18:39

Djokovic caccia gli artigli

Il tennista serbo sfrutta a sua volta il servizio, tenendo a zero Cobolli nel secondo game del secondo set: 1-1 il punteggio tra i due.

18:37

Cobolli riparte col piede giusto!

Al servizio tiene botta il tennista azzurro, che inizia alla grande il secondo set portandosi sul punteggio di un game a zero contro Djokovic, grazie ad un ace decisivo.

18:36

Ospite d'onore per Cobolli: Fognini sugli spalti

Dopo aver tenuto la conferenza stampa a Wimbledon in cui ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis, Fabio Fognini si gode lo spettacolo in atto tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic sul Campo Centrale.

18:34

Cobolli fa il fenomeno!

Eccellente Flavio Cobolli. Rompe il costante equilibrio nel tie-break con una battuta perfetta, sfruttando appieno il servizio a disposizione e portando il punteggio del game decisivo sull'8-6. Il primo set porta la firma di Cobolli.

18:23

Cobolli non molla, il set si decide al tie-break

Il tennista azzurro, dopo un iniziale 40-0, si ritrova sul 40-40 riuscendo, però, a sfruttare la palla del vantaggio: 6-6 e set che si deciderà al tie-break.

18:17

Djokovic torna avanti

Il tennista serbo sfrutta il servizio e tiene a zero Cobolli. Ritorna avanti 'Nole' che si porta sul punteggio di sei game a cinque.

18:14

Superlativo Cobolli!

Cobolli riceve gli applausi di Djokovic sul 30-0 a seguito di un'ottima risposta sul rovescio del serbo e riesce ad annullare anche la palla del set-point per 'Nole'. Altro game superlativo del tennista azzurro e 5-5 il risultato del match.

18:09

Controbreak di Cobolli

Game perfetto per l'azzurro, che blocca a zero punti Djokovic al servizio. Distanze accorciate e 5-4 il punteggio momentaneo.

18:04

Allunga Djokovic, ma che Cobolli

Il serbo riesce a breakkare Cobolli, sfruttando la seconda palla break a seguito di uno scambio da applausi tra i due. 5-3 a favore di 'Nole'.

17:57

Djokovic trova le linee giuste

Il lob di Cobolli sul 30-40 non va a segno, e consegna di fatto il game a Djokovic. Il serbo torna in vantaggio: 4-3 il punteggio.

17:53

Cobolli non si fa breakkare

Vantaggi anche al sesto game, dopo il 40-40 del quarto conquistato da Cobolli. La storia non cambia: ad assicurarsi il game è ancora l'azzurro, che salva due palle break e porta sul punteggio di parità il match.

17:46

Djokovic, tre game nelle tasche del serbo

Cobolli non riesce a portarsi sul 40-40, 'Nole' ne approfitta. Tre game a due per il numero 6 ATP, l'azzurro al servizio nel sesto game.

17:41

Cobolli, un game sudato

Il tennista italiano, inizialmente portatosi sul 40-0 al servizio, è stato raggiunto da Djokovic sul 40-40. Al secondo vantaggio, Cobolli è riuscito a chiudere il game e a riportare la gara in parità. Due game a due il punteggio momentaneo.

17:33

'Nole' torna in vantaggio

Djokovic non fallisce al servizio e porta a casa il secondo game. 2-1 il punteggio a favore del tennista serbo.

17:30

Cobolli la riprende

Il tennista azzurro non molla. Al servizio si assicura il secondo game contro 'Nole'. È 1-1 il punteggio sul Campo Centrale di Wimbledon.

17:26

Vantaggio Djokovic!

Il primo game della gara se lo aggiudica il numero 6 ATP. Non riesce il break iniziale all'azzurro Flavio Cobolli.

17:22

Cobolli-Djokovic, s'inizia!

Al via anche il match tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic sul Campo Centrale, con i due tennisti scesi ufficialmente in campo per dare inizio alle danze. 'Nole' al servizio.

17:20

Sinner, il primo set si deciderà al tie-break

Il match sul Campo numero 1 di Wimbledon si trova momentaneamente sul punteggio di parità: sei game a sei il risultato, con il primo set tra Sinner e Shelton che verrà deciso al tie break.

17:02

Cobolli-Djokovic, tutto pronto a Wimbledon

Ancora pochi istanti e sul Campo Centrale di Londra andrà in scena la seconda partita del giorno: il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 17:15 italiane.

16:49

Belinda Bencic è in semifinale!

La tennista svizzera ha avuto la meglio sulla numero 7 ATP Mirra Andreeva in due set. La vittoria ottenuta le è valsa la sua prima qualificazione in semifinale ai Championships, in cui affronterà Iga Swiatek.

16:39

Jannik scende in campo: al via l'incontro con Shelton

È iniziato il match tra Sinner ed il tennista statunitense a Wimbledon, sul Campo numero 1. Il primo game se lo aggiudica Shelton.

16:37

Djokovic, incontro reale a Wimbledon

Il tennista serbo ha ricevuto una visita speciale alla vigilia della sfida valevole per i quarti di finale, che lo vedrà affrontare Flavio Cobolli. 'Nole' ha, infatti, avuto l'onore di incontrare la regina Camilla: GUARDA TUTTE LE FOTO.

16:27

Bencic in vantaggio a Wimbledon

La tennista svizzera è in vantaggio per un set a zero sulla numero 7 ATP Mirra Andreeva. Al termine del match - attualmente al secondo set - tra le due, prenderà il via sul Campo Centrale la sfida tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic.

16:15

Wimbledon, Swiatek in semifinale

Iga Swiatek è approdata alle semifinali del singolare femminile di Wimbledon. La tennista polacca, numero 4 del mondo e ottava testa di serie del tabellone, ha sconfitto nei quarti di finale la russa Liudmila Samsonova, 19 del ranking internazionale e del seeding, col punteggio di 6-2, 7-5. In semifinale Swiatek (per la prima volta fra le prime quattro del Major britannico) attende la vincente del match fra la russa Mirra Andreeva e la svizzera Belinda Bencic.

16:08

Italia ai quarti: Sinner affronta Shelton

Sul Campo numero 1, alle ore 16:40 italiane, per la sfida valevole per l'altro quarto di finale, si affrontano Jannik Sinner - che ha recuperato in tempo in dall'infortunio al gomito rimediato nella sfida contro Dimitrov - e lo statunitense Ben Shelton, giustiziere dell'italiano Sonego agli ottavi di finale.

15:54

Fognini annuncia il ritiro. E le parole su Cobolli...

Fabio Fognini ha annunciato a Wimbledon il suo ritiro dal tennis giocato. Ora è pronto a tifare per gli altri tennisti azzurri, tra cui Cobolli, impegnato oggi contro Djokovic: "Cobolli? Mi piacerebbe parlare con lui prima della partita, ma deve sapere che è qui per giocarsela. Questo è uno dei match più importanti della sua carriera. Spero che si diverta e la partita gli dia la possibilità di dare il meglio".

15:50

Il saluto di Bove e Calafiori a Cobolli

Il tennista italiano, romano d'adozione, ha salutato due spettatori speciali: si tratta di Edoardo Bove e Riccardo Calafiori, a Wimbledon per supportare l'amico Cobolli nel match contro Djokovic: GUARDA IL VIDEO.

15:37

Cobolli-Djokovic, il quarto di finale

La sfida da non perdere tra il tennista azzurro ed il numero 6 ATP andrà in scena alle 17:00 (orario italiano) nel pomeriggio - seconda partita sul Campo Centrale - dopo il match tra Mirra Andreeva e Belinda Bencic, in programma dalle 14.30 italiane.

Wimbledon (Inghilterra)