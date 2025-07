Sinner-Shelton, diretta Wimbledon: i quarti di finale di Jannik in tempo reale

WIMBLEDON (Inghilterra) - Con gli ottavi passati solo grazie al ritiro di Dimitrov e le condizioni del gomito a tenerlo in apprensione, Jannik Sinner si prepara per la sfida dei quarti di finale a Wimbledon contro Ben Shelton . Il numero 1 del mondo affronta per un posto in semifinale il tennista statunitense, numero 10 del ranking, entrato tra i migliori 8 del terzo Slam stagionale dopo la vittoria in rimonta su Lorenzo Sonego agli ottavi. Shelton spera nell'impresa, considerando il momento che sta attraversando l'altoatesino, l'Italia sogna invece un altro derby tutto azzurro con il vincitore che affronterà uno tra Cobolli e Djokovic, protagonisti dell'altro quarto di finale in programma in giornata sull'erba britannica.

12:16

Wimbledon azzurro: Sinner e Cobolli ai quarti

Sinner affronterà Ben Shelton, in contemporanea sul Centrale Cobolli se la vedrà con Novak Djokovic: in palio una possibile semifinale tutta italiana, ma serviranno due vittorie per Jannik e Flavio

12:02

Le immagini dell'allenamento

Sinner si prepara per il quarto di finale contro Shelton. GUARDA LA GALLERY

11:58

Buone notizie per Sinner

Continua l'allenamento del numero 1 del mondo con Jacopo Vasamì. Non accusa problemi il gomito, ben protetto da Jannik con un manicotto bianco a lasciare libero solamente il polso. Sul Court N.1 cresce l'attesa per il quarto di finale contro lo statunitense che si svolgerà nel pomeriggio.

11:45

Il gomito di Sinner

Per l'ultimo allenamento prima della sfida a Shelton, Jannik indossa un manicotto di protezione su tutto il braccio destro.

11:39

Sinner in campo, inizia l'allenamento

Jannik Sinner ha iniziato il suo allenamento con Jacopo Vasamì. Il numero 1 del mondo è sceso in campo con una fasciatura su tutto il braccio destro e ha iniziato a scambiare i primi colpi

11:29

Attesa per l'allenamento di Sinner

Tra poco Jannik Sinner scenderà in campo ad Aorangi Park per svolgere l'ultimo allenamento prima del match con Shelton. Il numero 1 del mondo avrà come sparring partner Jacopo Vasamì, numero 2 del mondo juniores, grande promessa del tennis italiano e mancino come Shelton. Cresce l'attesa per capire le condizioni fisiche dell'altoatesino con particolare attenzione al gomito destro.

11:16

Shelton, l'allenamento con Alcaraz

La sessione di allenamento di Shelton è stata con il grande rivale di Jannik Sinner: Carlos Alcaraz. Nella mattinata di ieri, il due volte campione uscente di Wimbledon ha svolto il lavoro con lo statunitense prima di superare Norrie in tre set. LEGGI TUTTO

11:01

Allenamento alle 11.30 per Sinner

Alle ore 10.30 inglesi, le 11.30 in Italia, Jannik Sinner svolgerà un ultimo allenamento prima di scendere in campo contro Shelton. Jannik ha scelto di allenarsi con Jacopo Vasamì ad Aorangi Park, quindi su erba all'aperto. Il numero 1 del mondo valuterà ancora le condizioni del gomito.

10:58

Le condizioni di Sinner

Sinner si è sottoposto ieri mattina ad esami strumentali per capire l'entità del problema al gomito accusato dopo una caduta all'inizio del match contro Dimitrov. In attesa dei risultati ha prima prenotato e poi annullato il campo di allenamento per le 17 italiane facendo alzare l'allarme sulle sue condizioni. A chiarire la situazione ci ha pensato coach Cahill a Espn: “Jannik ha lavorato 20-30 minuti sui campi al coperto. Starà bene…”

10:52

I precedenti tra Sinner e Shelton

Sei i precedenti tra Sinner e Shelton, con il bilancio che vede avanti l'altoatesino per 5-1. L'americano, dopo essersi aggiudicato il primo testa a testa nel 2023 a Shanghai, ha perso lo stesso anno a Vienna e quello seguente a Indian Wells, Wimbledon e ancora Shanghai. In questa stagione, poi, il numero uno al mondo si è imposto contro l'avversario anche in semifinale all'Australian Open con il punteggio di 7-6 6-2 6-2.

10:41

Sinner-Shelton, il quarto di finale

La sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valida per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione, è in programma mercoledì 9 luglio come seconda partita sul campo numero 1, a seguire del match Swiatek-Samsonova, che comincerà alle 14 italiane.

