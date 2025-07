Wimbledon, Sinner si allena e Djokovic no! Allarme Nole mentre Jannik sorride: "Sessione tranquilla"

Niente allenamento per Novak Djokovic che aveva prenotato il campo di allenamento per 2 ore ad Aorangi Park. Alla vigilia della semifinale di Wimbledon, dove affronterà Jannik Sinner, il tennista serbo non si è presentato al campo e, da quello che risulta, non dovrebbe essersi allenato neanche da altre parti. Scivolato durante un matchpoint contro Cobolli, dopo qualche attimo di spavento, Nole si è rialzato per poi concludere la gara: a fine partita, il serbo ha avvisato: "La caduta è arrivata in un momento delicato. In qualche modo sono riuscito a trovare un buon servizio e chiudere il punto. Ovviamente adesso ne parlerò con il mio fisioterapista. Spero che tra due giorni vada tutto bene".