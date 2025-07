"Sinner va affondato": Jannik sotto attacco in Inghilterra, l'articolo vergognoso che insulta il N°1

LONDRA (Inghilterra) - “Anyone who believes in clean sport will hope Novak Djokovic sinks Jannik Sinner”: questo è il titolo shock del'articolo firmato da Oliver Holt e pubblicato sul Daily Mail. La traduzione: “Chi crede nello sport pulito spera che Novak Djokovic affondi Jannik Sinner", un attacco violento nei confronti del numero 1 al mondo dopo la conquista della semifinale a Wimbledon ottenuta superando in tre set contro lo statunitense Ben Shelton. Per il campione azzurro un'avventura non facile sull'erba inglese: il problema al gomito nel match con Dimitrov e il passaggio ai quarti arrivato solo grazie al ritiro del bulgaro, fino a quel momento avanti due set a zero. Ora è tornato il sorriso con il successo convincente contro Shelton e all'orizzonte un'affascinante semifinale con Novak Djokovic, ma la stampa britannica getta veleno sul fenomeno altoatesino con un pezzo pieno di veleno.