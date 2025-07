Sinner-Djokovic, diretta Wimbledon: la semifinale di Jannik in tempo reale  

WIMBLEDON (Inghilterra) - È il grande giorno delle semifinali di Wimbledon con Jannik Sinner sarà impegnato sul Campo Centrale dell'All England Club contro la leggenda Novak Djokovic . Il numero 1 del mondo cerca la prima finale in carriera sull'erba britannica mentre il serbo va a caccia del suo 8° titolo nonché 25° slam in carriera. Entrambi i tennisti arrivano all'appuntamento con buone sensazioni: Jannik ha superato lo spavento dell'infortunio al gomito mostrando un bel tennis contro Shelton e rassicurando sulle sue condizioni, Nole a Wimbledon entra nella sua bolla di serenità esprimendo il suo miglior tennis conscio che potrebbe essere un'ultima chiamata per alzare ancora un titolo dello slam. I due sono in programma come secondo match sul Campo Centrale, in svolgimento l'altra semifinale tra il campione uscente Carlos Alcaraz e Taylor Fritz .

17:01

I numeri di Jannik

Per Sinner si tratta della 7ª semifinale Slam in carriera, la 2ª a Wimbledon, la 4ª consecutiva diventando il più giovane ad aver raggiunto le semifinali di 4 tornei del Grande Slam consecutivi dai tempi di Rafa Nadal nel 2009. Restando sempre in tema semifinali Jannik Sinner è il 5° giocatore più giovane ad aver raggiunto le semifinali di tre tornei del Grande Slam maschile in stagioni consecutive, più vecchio solo di Courier (1992-93), Connors (1974-75), Djokovic (2007-08) e Federer (2004-05). Inoltre il successo contro Shelton è il 45° in carriera per Sinner contro un Top 10, inoltre sale a 24-3 il record in questa stagione per l'azzurro

16:50

Sinner ed il gomito

L'apprensione per le condizioni del gomito del numero 1 del mondo è scemata dopo la bella vittoria contro Ben Shelton ai quarti, lo stesso Jannik ha tranquillizzato tutti: "Sicuramente priorità a riposo, il più riposo possibile per il gomito. Ma il corpo va tenuto vivo. Non puoi non fare niente per una giornata intera. Io non funziono così. Bisognerà trovare il bilanciamento giusto. Per la protezione poi vedremo. Dipende da come mi sento io. Oggi mi sono sentito bene, ma vedremo. Vedremo venerdì. Se è fastidiosa? Beh, su una palla lui ha servito forte e io ho steccato e mi è arrivata una piccola botta che però è andata via subito. Vuol dire che sta migliorando".

16:36

Alcaraz di nuovo avanti: 2-1!

Lo spagnolo strappa il servizio a Fritz al 3° e al 9° gioco per firmare il 6-3 e portarsi 2-1 nel conto dei set.

16:21

Gli scontri diretti

Sinner ed Djokovic si sono affrontati a livello Atp 9 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 5-4 in favore dell'attuale numero 1 al mondo. Jannik e Nole si sono affrontati quest'anno sempre in semifinale ma sulla terra rossa del Roland Garros e quella di domani sarà il terzo incontro sull'erba dove il 7 volte campione vinse nel 2022 e nel 2023 in tre set

2021 - Montecarlo (R32): Djokovic 6-4, 6-2

2022 - Wimbledon (QF): Djokovic 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2023 - Wimbledon (SF): Djokovic 6-3, 6-4, 7-6

2023 - Finals (RR): Sinner 7-5, 6-7, 7-6

2023 - Finals (F): Djokovic 6-3, 6-3

2023 - Coppa Davis (SF): Sinner 6-2, 2-6, 7-5

2024 - Australian Open (SF): Sinner 6-1, 6-2, 6-7, 6-3

2024 - Shanghai (F): Sinner 7-6, 6-3

2025 - Roland Garros (SF): Sinner 6-4, 7-5, 7-6

16:03

Fritz pareggia: 1-1!

Intanto Taylor Fritz pareggia il conto dei set nella semifinale contro Alcaraz: lo spagnolo si trova sotto 6-5 e 0-40 al servizio, questa volta non riesce la rimonta e l'americano fa suo il 2° set per 7-5!

16:00

Il percorso di Jannik

Tutt'altra pasta il cammino di Jannik che ha sudato freddo agli ottavi trovandosi sotto 2 set a 0 contro Dimitrov con anche l'ansia per l'infortunio al gomito. Lo strappo al pettorale destro del bulgaro ha agevolato il passaggio del turno all'azzurro che poi ha ben archiviato Shelton ai quarti

1° turno : Nardi 6-4, 6-3, 6-0

: Nardi 6-4, 6-3, 6-0 2° turno : Vukic 6-1, 6-1, 6-3

: Vukic 6-1, 6-1, 6-3 3° turno : Martinez 6-1, 6-3, 6-1

: Martinez 6-1, 6-3, 6-1 Ottavi : Dimitrov 3-6, 5-7, 2-2 ritiro

: Dimitrov 3-6, 5-7, 2-2 ritiro Quarti: Shelton 7-6, 6-4, 6-4

15:45

Djokovic sorridente nel Warm-Up

Novak Djokovic è sceso in campo da pochi minuti per un allenamento di rifinitura a poche ore dalla semifinale. Giovedì il serbo aveva annullato la sessione di allenamento pomeridiana (dalle 14 alle 16) molto probabilmente per riposarsi e sottoporsi a trattamenti dopo la brutta caduta sul finale del match contro il romano. Dalle immagini tv si vede un Djokovic sorridente, ma concentrato in vista della sfida contro il numero 1 del mondo.

15:30

Il percorso di Nole

Torneo regolare per il serbo che ha lasciato per strada solo 3 set in cinque partite, infatti gli unici a portare al 4° set Nole sono stai Muller al 1° turno, De Minaur agli ottavi e poi il nostro Falvio Cobolli, unico anche a costringere Djokovic a rimboccarsi le maniche in questo cammino

1° turno : Muller 6-1, 6-7, 6-2, 6-2

: Muller 6-1, 6-7, 6-2, 6-2 2° turno : Evans 6-3, 6-2, 6-0

: Evans 6-3, 6-2, 6-0 3° turno : Kecmanovic 6-3, 6-0, 6-4

: Kecmanovic 6-3, 6-0, 6-4 Ottavi : De Minaur 1-6, 6-4, 6-4, 6-4

: De Minaur 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 Quarti: Cobolli 6-7, 6-2, 7-5, 6-4

15:14

Alcaraz 1-0 su Fritz

In corso la prima semifinale di WImbledon con il due volte campione Carlos Alcaraz che ha vinto il primo set contro Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 grazie al break conquistato al primissimo game della partita. L'americano ha chiamato il fisio ma solo per curare un'abrasione dopo un tuffo.

Wimbledon