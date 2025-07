Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming Wimbledon

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz . Dopo essersi sfidati nell'ultimo atto agli Internazionali di Roma e al Roland Garros in questa stagione, i primi due tennisti al mondo si contenderanno il titolo anche a Wimbledon . Lo spagnolo cerca il tris dopo i successi contro Novak Djokovic nelle ultime due edizione, mentre per l'altoatesino si tratterebbe della prima affermazioni sull'erba dell'All England Club, dove prima d'ora non aveva mai raggiunto nemmeno la finale. Per arrivare a giocarsi il trofeo l'iberico ha piegato in quattro set l'americano Taylor Fritz . Meglio di lui ha fatto invece l'azzurro che ha annientato Novak Djokovic - mica uno qualunque, il serbo ha vinto il torneo ben sette volte - con un nettissimo 6-3 6-3 6-4. Giù il sipario dunque: appuntamento a domenica 13 luglio quando alle 17 italiane Sinner e Alcaraz sul Campo Centrale si contenderanno il titolo dello Slam più prestigioso.

Sinner-Alcaraz, finale Wimbledon: diretta tv e streaming

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 13 luglio alle ore 17 italiane e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K e in chiaro su Canale 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-Alcaraz: i precedenti

La finale di Wimbledon sarà il 13° confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che ha vinto le ultime cinque sfide, guida il bilancio dei precedenti per 8 a 4. Un solo confronto, però, sull'erba londinese, nel 2022, con l'italiano che ebbe la meglio in quattro set.

