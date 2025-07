Raducanu, tra Alcaraz e Sinner spunta...Cahill!

Altro coach in vista per Emma Raducanu, che dagli Us Open del 2021 ad oggi ha già cambiato otto allenatori. La tennista britannica è pronta a cambiare nuovamente coach dopo che Mark Petchey ha spiegato la sua particolare situazione: “Al momento stiamo lavorando più sul breve termine. Questa settimana si sta allenando a Londra, il suo prossimo torneo sarà a Washington e resterà negli Stati Uniti per tutto il tempo. La aiuterò il più possibile questa settimana, ma ho altri impegni da cui non posso tirarmi indietro. Siamo ben consapevoli del fatto che ha bisogno di un secondo allenatore che si unisca allo staff, o forse anche di un solo allenatore, che non sia necessariamente me. Tutto ciò che sto cercando di fare è creare il miglior ambiente possibile perché Emma possa esprimere il suo tennis, ciò mi coinvolga o meno non è qualcosa che mi preoccupa. Stiamo solo cercando di trovare una soluzione stabile e adatta per lei“ ha spiegato Petchey al podcast Nothing Venture. Petchey, infatti, sarà opinionista di The Tennis Channel per il Canadian Open e il Cincinnati Open, andando in contrasto con gli impegni di Raducanu.