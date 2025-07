Sinner incredibile, sfotte il fratello davanti a tutta Wimbledon: “Ecco perché sei venuto”

"Con Carlos Alcaraz abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e per essere. A Parigi la sconfitta (nella finale del Roland Garros, ndr) è stata durissima, però alla fine non importa come vinci o come perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su questo. Usare la sconfitta e continuare a lavorare è uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo" ha spiegato Sinner. E' importante capire cosa non ha funzionato e continuare a lavorare. L'ultimo game ho servito molto bene: al meglio dei cinque set la partita può sempre girare. Sto vivendo il mio sogno ed è bellissimo. Ringrazio il mio team per tutto il supporto". Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Carlos Alcaraz nella finale della 138esima edizione di Wimbledon. A premiare il raggiante tennista azzurro la principessa Kate Middleton. "Ne parlavamo prima della partita, non avremmo mai pensato di essere in questa posizione. Quando si è giovani è il sogno dei sogni, io sto vivendo il mio sogno ed è bellissimo. Tutto davvero speciale, qui ci sono i miei genitori e mio fratello, tutto il mio team, è bellissimo" ha dichiarato il numero uno del ranking Atp dopo il trionfo a Wimbledon.