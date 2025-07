Sinner-Alcaraz, diretta Wimbledon: la finale di Jannik in tempo reale

WIMBLEDON (Inghilterra) - Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, finale slam, di nuovo. Dopo quella di Parigi per il Roland Garros l'azzurro e lo spagnolo si giocano questa volta il titolo dello slam più prestigioso, Wimbledon . Lo spagnolo numero 2 al mondo cerca il tris dopo i successi contro Novak Djokovic nelle ultime due edizione, mentre per l'altoatesino si tratterebbe della prima affermazioni sull'erba dell'All England Club, dove prima d'ora non aveva mai raggiunto nemmeno la finale.