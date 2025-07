Quando torna in campo Sinner: il calendario verso gli US Open

I calendari del tennis mondiale sono sempre più fitti e cadenzano l’avvicinamento ai tornei dello Slam senza soluzione di continuità. Il prossimo sarà quello degli US Open , ultimo dei quattro “major” che si disputa sul cemento outdoor di New York dal 24 agosto al 7 settembre prossimi. Molte e anche di prestigio, come una sorta di tappe di un grande giro ciclistico, le date intermedie. Da oggi il calendario ATP propone il primo evento sul cemento, il 250 ATP di Los Cabos, in Messico. Non ci sono azzurri in tabellone, dopo la cancellazione di Lorenzo Musetti , che sarebbe stato il numero 1 al via. Il carrarino, dopo la fugace apparizione a Wimbledon nella quale ha purtroppo pagato la sommaria preparazione causa forza maggiore (recupero dall’infortunio di lesione di 1° grado all’adduttore della gamba sinistra e successivo virus intestinale) ha scelto di prendersi altri giorni di stacco agonistico e allenamento proprio per ritornare quello capace di stupire tutti nella stagione sulla terra rossa. Questa settimana c’è anche un doppio appuntamento di richiamo sull’argilla, sempre di categoria 250.

Il cammino azzurro verso gli US Open

Gli specialisti saranno impegnati a Gstaad, sul rosso svizzero e a Bastad, in terra di Svezia. Nel Nordea Master direttamente in tabellone c’è Luciano Darderi. Al primo turno il 23enne nato a Villa Gesell, in Argentina, affronterà per la prima volta il coetaneo belga Raphael Collignon, numero 85 ATP. Nato a Rochester, negli USA, ha vinto solo una delle otto partite giocate nel circuito maggiore. In carriera il belga ha vinto quattro titoli Challenger, due dei quali quest’anno, a Pau e Monza. In Italia ha debuttato anche in Coppa Davis, nella fase a gironi dell’edizione 2024 a Bologna. Nelle qualificazioni c’è Andrea Pellegrino. Le prime due teste di serie sono Francisco Cerundolo e Tallon Griekspoor. Nel main draw di Gstaad è invece entrato passando dalla porta delle qualificazioni il perugino Francesco Passaro. In questo caso le prime due teste di serie sono Casper Ruud e Alexander Bublik. La prossima settimana il calendario ATP proporrà altri due tornei di categoria 250 sul rosso, i classici di Kitzbuhel, nell’affascinante teatro della nota località sciistica austriaca e in riva al mare ad Umago, in Croazia, appuntamento quest’ultimo che ha sempre visto mettersi in luce i giocatori azzurri (Darderi l’unico italiano iscritto).

I prossimi tornei Atp in calendario

L’entry list presenta a Kitzbuhel il nome di Matteo Berrettini ma è tutta da verificare la sua presenza anche perché in ottica US Open non sarebbe così logica. Sempre che il tennista romano riesca a risolvere le problematiche fisiche che continuano ad affliggerlo e ritrovi la voglia di giocare, sembrata in evidente calo dopo la delusione di Wimbledon. Nella stessa settimana gli uomini saranno in gara nel 500 ATP di Washington, sul cemento. Figurano al momento in entry list Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, oltre al numero 1 Taylor Fritz. Tra gli azzurri anche Lorenzo Sonego. Si passa poi ai due tornei 1000 ancora sul cemento nordamericano. Il primo sarà a Toronto, dal 27 luglio al 7 agosto; il secondo a Cincinnati, dal 7 al 18 agosto. In entrambi, o almeno in uno dei due, saranno al via i più forti del circuito, quindi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’ultimo appuntamento prima degli US Open sarà il 250 ATP di Winston-Salem, che lo scorso anno è andato in archivio con la vittoria netta in finale di Lorenzo Sonego sul tennista di casa Alex Michelsen. Nel calendario WTA scatta oggi il 250 di Amburgo su terra rossa. Così il 250 di Iasi, in Romania. La prossima settimana si giocherà sul duro di Praga (250) e sul cemento di Washington (500) dove dovrebbe rientrare Jasmine Paolini. Poi ci saranno i 1000 di Montreal e Cincinnati e prima degli US Open il 250 di Cleveland e il 500 di Monterrey, in Messico.