Anna Kalinskaya e la reazione social dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon

Se la carriera va a gonfie vele, non possiamo dire la stessa cosa per l'amore: Jannik Sinner è attualmente fidanzato? Certezze non ne abbiamo, o meglio lui non si è esposto pubblicamente anche se assicurano, anche a Wimbledon è stato visto con Laila Hasanovic, la modella che starebbe frequentando da mesi. Ieri in occasione della finale la ragazza si è geolocalizzata in Grecia, mentre l'ultima apparizione a Londra, come documentano gli scatti postati su Instagram risale al 3 luglio. Proprio a Wimbledon, Jannik ha rincontrato anche l'ex Anna Kalinskaya, anche lei impegnata al torneo. I due tennisti, che hanno avuto una relazione di un anno circa, si sono incontrati per caso e ignorati per scelta. Qualcuno tra i presenti ha anche immortalato la scena con un video, che è subito diventato virale ed è stato commentato sui social. Lei intenta a guardare il cellulare, con Jannik che ha proseguito dritto senza darle alcuna importanza.