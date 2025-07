"Questa domanda la fate a tutti?": Pellegrini irritata risponde così su Sinner

Ospite alla presentazione delle medaglie per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina , Federica Pellegrini ha continuato a rispondere a tono in merito alla polemica social scattata dopo la vittoria di Wimbledon da parte di Sinner . I tifosi del campione azzurro si sono scagliati contro la nuotatrice azzurra ricordandole le sue dichiarazioni su Jannik, fatte durante un'intervista, in merito allo scandalo doping («Non tutti gli atleti vengono trattati allo stesso modo»). Da qui sono nati molti commenti critici da parte dei sostenitori dell'altoatesino («Ti saluta Jannik», «Vediamo se sei abbastanza umile da chiedere scusa», «Il fegato è integro?») a cui lei ha risposto senza mezzi termini: «Io sono molto umile e soprattutto coerente. Voi state male… moooolto».

Sinner e la replica stizzica di Federica Pellegrini

Dopo la polemica social con i tifosi di Jannik Sinner, Federica Pellegrini ha dovuto fronteggiare un'altra situazione. A margine dell'evento, i cronisti presenti non hanno potuto fare a meno di chiederle della straordinaria vittoria di Sinner a Wimbledon: “Vittoria di Sinner a Wimbledon? Molto contenta. Ma fate questa domanda a ogni sportivo? - ha risposto stizzita l'ex nuotatrice azzurra. La Pellegrini ha colto l'occasione anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Credo di essere libera di poter dare un’opinione a una gestione. Parlare di lui è un’altra cosa. Non è stato corretto mettere insieme le due cose. Io ho parlato di lui, e poi chiudo, mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto niente di volontario, poi siete stati voi a mettere insieme le cose. Credo di essere libera di dare un'opinione a una gestione, parlare di lui è altro. Non è stato corretto per me mettere insieme queste due cose".