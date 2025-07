Sinner comanda il ranking ATP, novità Darderi! Berrettini ancora giù

Jannik Sinner è sempre saldamente in vetta alla classifica Atp. L'azzurro comanda con 12.030 punti, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 8.600. A completare il podio il tedesco Alexander Zverev, con 6.030 punti all'attivo. Poche le novità in top ten: stabile al quarto posto Taylor Fritz con 6030, seguito sempre da Jack Draper (4650) e da Novak Djokovic (4130). In settima posizione si conferma Lorenzo Musetti (3350), marcato da vicino da Ben Shelton (3330), che ha appena scavalcato il danese Holger Rune, sceso in nona posizione a quota 3250. Chiude con 3160 punti il russo Andrey Rublev.