“Sinner prevedibile, senza le capacità né il gioco a rete di Alcaraz”

Il giudizio di Griekspoor

"Con Sinner sai cosa aspettarti, lui sa fare tutto e lo fa bene, è il migliore in questo momento. Ma non ha le capacità e il gioco a rete di Alcaraz. Non ha nemmeno la palla corta né lo slice di rovescio. Sinner è a un livello altissimo, ma quello che fa Alcaraz è incredibile". Queste le parole di Griekspoor che ha aggiunto: "Alcaraz è un po' più incostante, forse perché non usa le opzioni al momento giusto. Ma credo che Alcaraz possa raggiungere un livello superiore rispetto a Sinner, perché è più completo".

I precedenti con Sinner e Alcaraz

Questo il giudizio di Griekspoor che nel bilancio dei confronti diretti con Sinner è sotto 6-0, pur essendo riuscito a vincere tre set rendendo la vita meno facile del solito al numero 1 del mondo. 5-0 invece il passivo negli head to head con Alcaraz al quale non è mai riuscito a strappare un set, pur riuscendo ad allungarsi in più di un game fino al tie-break.