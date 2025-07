Musetti a picco, dopo Wimbledon crolla anche a Washington: Norrie passa al 3º set

Lorenzo Musetti cade anche sul cemento di Washington. Il numero 9 al mondo, reduce dal ko al primo turno di Wimbledon , si arrende all'ex numero 8 Atp Cameron Norrie nel match valido per l'accesso agli ottavi di finale dell'500 statunitense. Dopo aver chiuso senza troppe sbavature il primo set per 6-3, l'azzurro - crolla nel secondo parziale per 2-6. Poi, il britannico si aggiudica il match con lo score 6-3 e raggiunge lo statunitense Brandon Nakashima agli ottavi di finale.

In campo Cobolli. Sonego-Arnaldi al primo derby

Atteso sul cemento del William H.G. Fitzgerald Tennis Center anche Flavio Cobolli, che con la complicità del trionfo di Luciano Darderi a Bastad ha raggiunto la 18ª posizione in graduatoria. Il campione di Amburgo - e prima ancora di Bucarest - affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka. Appuntamento mercoledì 23 luglio, giorno in cui avrà luogo anche il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, che a Washington si affronteranno per la prima volta in carriera.