Tsitsipas-Ivanisevic, è già finita: l'annuncio arriva sui social

Dopo meno di due mesi giunge al termina la collaborazione tra Stefanos Tsitsipas e l'allenatore Goran Ivanisevic . "Lavorare con Goran è stata un'esperienza breve ma intensa e un capitolo davvero prezioso del mio percorso", ha scritto il greco, ex numero 3 del mondo, in una storia su Instagram. Attualmente numero 29 del ranking ATP, Tsitsipas aveva ingaggiato Ivanisevic come allenatore a maggio dopo una serie di risultati deludenti nei tornei dello Slam. Ma Tsitsipas, dopo le delusioni all'Australian Open e al Roland Garros, ha continuato la stagione nei major con un ritiro al primo turno a Wimbledon nel match contro il francese Valentin Royer .

Le parole di Ivanisevic

Ivanisevic aveva parlato così di Tsitsipas dopo le cocenti eliminazioni negli Slam: "Abbiamo avuto molte conversazioni schiette nelle ultime settimane. Se risolverà i suoi problemi fuori dal campo e tornerà a lavorare duramente, potrà tornare dove gli compete, perché è un giocatore troppo forte per stare fuori dalla Top 10". "Lui è tutto un 'io voglio, io voglio', ma poi non fa nulla - aveva detto Ivanisevic, alla tv slovena SportKlub - Non vedo nessun progresso. Sono rimasto scioccato: non ho mai visto un giocatore in una condizione così bassa come la sua. Con il mio ginocchio e alla mia età sono tre volte più preparato di lui". Alla fine la decisione della separazione tra i due con Tsitsipas che saluta il coach dopo aver interrotto anche la sua relazione con la tennista Paula Badosa che ha portato al forfait nel doppio misto degli Us Open.