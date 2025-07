Sinner pronto a tornare, obiettivo Cincinnati e Us Open: l'ultimo indizio social

Sinner scalda i motori

In Canada, lo scorso anno si era giocato a Montreal, l'altoatesino difendeva i quarti di finale, ma la scelta è stata quella di riposarsi per riprendere gli allenamenti in vista delle "cambiali" più pesanti in ottica classifica Atp, i titoli vinti nel 2024 a Cincinnati e agli Us Open. La notizia migliore è proprio l'assenza di notizie, segno che tutto procede secondo i piani. Vedere i social network per credere: da più di 24 ore ha fatto il giro del mondo un piccolo video che lo vede in allenamento sui campi del Montecarlo Country Club, ovviamente in cemento.

Torna Ferrara e Cahill...

Nel breve video si vede solo lui. Non c'è traccia, per esempio, di Umberto Ferrara, che in Ohio riapparirà nel suo angolo a più di un anno di distanza dal primo allontanamento. Non ci sarà invece Darren Cahill a Flushing Meadows, sarà Vagnozzi a guidare lo staff del numero 1 del mondo. Quel che è certo è che Sinner farà del suo meglio per conservare le sue "corone", sia nei tornei vinti un anno fa (Cincinnati e Us Open) che a livello di ranking, dove difende la posizione numero 1, occupata da 60 settimane.