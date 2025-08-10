Sonego, tra Cobolli e Musetti lunghi c'è un sorriso Italia a Cincinnati

L'Italia perde un altro azzurro a Cincinnati. Dopo Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti , eliminati dal francese numero 55 Atp Benjamin Bonzi e Mattia Bellucci , caduto contro Damir Dzumhur , esce di scena anche Flavio Cobolli . Il numero 25 al mondo si è arreso in 3 set all'altro francese in gara Terence Atmane , con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 6(5)-7. Sorride invece Lorenzo Sonego , che accede al terzo turno del 1000 in Ohio grazie al successo sul belga Zizou Bergs , sconfitto in 2 set con lo score 6-3, 7-6(4). Ad attenderlo sul cemento del Lindner Family Tennis Center è il numero 4 Taylor Fritz - reduce dal doppio 6-4 sull connazionale Emilio Nava - nell'appuntamento in programma lunedì 11 agosto.

Gli altri italiani in gara

Attesi in campo a Cincinnati anche Luciano Darderi e Luca Nardi. Il campione di Umago affronterà Francisco Comesana, che al secondo turno ha avuto la meglio su Jaume Munar (6-4, 6-4), sul campo 7. L'azzurro numero 88 Atp, che al debutto ha sconfitto Thiago Agustin Tirante per 6-4, 7-6(5), è invece atteso sul campo 4 dal numero 29 Denis Shapovalov. Nel mentre, il leader del ranking mondiale Jannik Sinner è avanzato al terzo turno grazie all'esordio vincente sul colombiano Daniel Galan. Quanto al suo diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz, debutterà contro Dzumhur domenica 10 sul centrale.